Ünlü Rapçi, Sevdiği Dizinin Yapımcılığını Üstlendi

Kanadalı ünlü rapçi Drake, sevdiği dizi yayından kalkınca dizinin devam edebilmesi için yapımcılığını üstlendi ve diziyi Netflix’e tekrar getirdi.

İngiliz suç dizisi Top Boy, yayından kaldırıldıktan bir süre sonra Drake sayesinde yeni sezonuyla birlikte Netflix’e dönüyor.

Top Boy'un iki sezonu 2011-2013 yılları arasında İngiliz televizyon kanalı Channel 4 tarafından yayımlanmıştı. İngiltere'nin başkenti Londra'nın Hackney mahallesinde geçen dizide, bir yanda uyuşturucu ticaretinin ve suç oranının yüksek olduğu, bir yanda yoksulluğun görüldüğü bir ortamda gençlerin verdiği yaşam mücadelesi anlatılıyordu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, dizinin yayından kaldırılması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Drake, üzüntüsünü beş yıl önce bir Instagram mesajında paylaşmıştı. Drake bir süre sonra dizinin yaratıcısı ve yazarı Ronan Bennett ile iletişime geçip üçüncü sezon için destek vermeyi teklif etti. Drake 2017 yılında dizinin yapımcığını üstlendiğini açıkladı ve bunun üzerine dizinin orijinal kadrosu yeniden bir araya getirildi.

Daha önce Hollywood Reporter dergisine verdiği bir röportajda Drake, dizide çok tanınmayan oyuncuların inanılmaz performanslar sergilediğini ve dizideki insan unsurunun kendisini etkilediğini belirtmişti.

İlk gösterimi 4 Eylül’de Londra’da gerçekleştirilen Top Boy bu Cuma günü Netflix’te yayımlanacak.