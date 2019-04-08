Uygun Fiyatlı Google Pixel 3a Serisi Ortaya Çıktı

Merakla beklenen Google Pixel 3a serisi hakkındaki en son haberler teknoloji devinin kendisinden geliyor. Google, orta menzilli yeni akıllı telefon serisini yanlışlıkla resmi internet sitesinde listeledi.

9to5Google, şirketin geçen hafta uygun fiyatlı yeni akıllı telefonları Pixel 3a ve Pixel 3a XL'ı tesadüfen listelediğini fark etti. Bu da, söz konusu cihazların yakında lanse edilebileceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta Play Console kullanılarak ortaya çıkarılan telefonlar, "Sargo" ve "Bonito" kod adıyla Google'ın resmi internet sitesinde listelendi.

Google’ın mağaza sitesindeki liste, daha küçük versiyonun 1080 x 2220 piksel çözünürlüğünde 5.6 inç bir ekrana sahip olacağını, daha büyük modelin ise 1080 x 2160 piksel boyutunda 6 inç ekrana sahip olacağını gösteriyor.

Her iki cihazın da kalbinde 4GB RAM ile birleştirilen Qualcomm Snapdragon 670 işlemcisi bulunuyor. 12MP çözünürlüğünde bir arka kameraya sahip olan telefonlar, orijinal Pixel 3'e benzer şekilde e-SIM ve Titan-M güvenlik yongası ile donatılacak.

Orta segmentte konumlanan Pixel 3a ve Pixel 3a XL modellerinin, mayıs ayında düzenlenecek olan Google I/O konferansında tanıtılması bekleniyor.