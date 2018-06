Uyurken Ressam Bob Dinlemek İster Misiniz?

The Joy of Painting isimli programla tanınan ve kendine has sakinleştirici sesiyle bilinen Bob Ross, bir uygulama sayesinde tekrardan canlanıyor. Meditasyon uygulaması Calm'ın getirdiği yeni bir özellik ile uyumadan önce Ressam Bob dinleyebileceksiniz.

Meditasyon ve sakinleşme üzerine bir uygulama olan Calm, yaptığı bir güncellemeyle birlikte Ressam Bob'u dinleme imkanı sunuyor. 'Uyku Hikayeleri' isimli özelliğin içerisinde pek çok kişinin rahatlatıcı konuşmaları yer alıyor. Bu isimlerin arasında 1995 yılında vefat eden Bob Ross'u da ekleyen Calm, Bob Ross Inc.'ten gerekli izinleri aldıklarını dile getirdi.

"Bob da Bu İsteği Geri Çevirmezdi"

Bob Ross Inc. Başkanı Joan Kowalski tarafından yapılan açıklamada, Ressam Bob'un bu durumdan memnun olacağını düşündüklerini ve bundan dolayı uygulamaya izin verdiklerini dile getirdi. “Bob bu durum karşısında ne yapardı, diye kendimize sorduk ve izin vermemizin doğru olacağını düşündük" ifadelerine yer veren Kowalski, Bob'un sakin tonunun insanlar üzerinde iyi bir etkisi olduğu bilindiğini de belirtti.

Ayrıca "Ressam'ın sesini duymak için neredeyse her gün YouTube'a giden insanlardan haber alıyoruz. Bazı insanlar onun sesiyle mutlu oluyor. Bundan dolayı uygulamanın bu özelliiğini mutlaka Bob da sevecekti.” şeklinde konuşan Başkan, aynı zamanda Ressam Bob'un sakinleştirici sesinin insanlarda olumlu bir etki bıraktığından haberdar olduğunu dile getirdi.

Şu anda Android ve iOS için güncellenmiş olan Calm uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.