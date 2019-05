Uzay Savaşları Başlıyor! Musk ve Bezos'tan Karşılıklı Göndermeler

Üçüncü dünya savaşı Jeff Bezos ile Elon Musk arasında çıktı, çıkacak! SpaceX ve Tesla CEO’su Musk, Bezos’un tanıttığı yeni uzay aracı Blue Moon hakkında alaycı bir paylaşımda bulundu.

Bir tarafta SpaceX ile Mars’a koloni kurmak isteyen Elon Musk, diğer tarafta ise Blue Origin ile Ay’ı fethetmek isteyen Jeff Bezos. İkilinin uzay yarışında birbirine üstünlük kurmaya çalıştıkları bir sır değil. Perşembe günü 2024’e kadar Ay’a insanlı uçuş gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Bezos, çıtayı bir tık daha yükseltti.

Ay’ın yüzeyine yük taşımak için tasarlanan "Blue Moon" adındaki uzay aracı, Ay’da "sürdürülebilir bir insan varlığı" oluşturmayı amaçlıyor. Keza Bezos, “Ay’a geri dönme zamanı; ancak bu sefer kalıcı olmak için” ifadeleriyle, niyetini açık bir şekilde ortaya koydu.

Bezos, Washington DC’de düzenlenen etkinlik sırasında, Musk'ın, SpaceX aracılığıyla Mars'ı kolonileştirme planlarına dolaylı olarak atıfta bulunmayı ihmal etmedi. Bloomberg ’e göre, Bezos’un slaytlarından biri Musk’ın Kızıl Gezegen misyonuna atıfta bulunuyor ve Ay’ı kolonize etmenin daha gerçekçi bir plan olduğunu belirtiyor.

Bunun üzerine Musk, her zaman yaptığı gibi Twitter’a koştu. Bezos’un yaptığı sunumla ilgili görüşlerini paylaşan ünlü mucit, “Bir topa mavi adını vermek, sorgulanabilecek bir hareket” dedi. "Blue balls” Amerika’da erkeklerin cinsel hayatta yaşadığı hayal kırıklıkları için kullanan bir argo terim olarak biliniyor.

Competition is good. Results in a better outcome for all.