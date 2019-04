Uzayda En Uzun Süre Kalan Kadın Astronot Ünvanı El Değiştiriyor

Amerikalı astronot Christina Koch, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) en uzun süre kalan kadın astronot rekoruna imza atmaya hazırlanıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çarşamba günü yaptığı açıklamada, Amerikalı astronot Christina Koch’un ISS’deki görev süresinin Şubat 2020’ye kadar uzaltığını bildirdi.

Koch, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde 328 gün ile uzayda en uzun süre kalan kadın astronot ünvanına sahip olacak.

One month down. Ten to go. Today the possibility has become reality: My mission is planned to be extended through a third Expedition onboard @Space_Station! Privileged to contribute my best every single day of it. pic.twitter.com/b9RhhNHZzt