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Uzayda En Uzun Süre Kalan Kadın Astronot Ünvanı El Değiştiriyor

Uzayda En Uzun Süre Kalan Kadın Astronot Ünvanı El Değiştiriyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

Amerikalı astronot Christina Koch, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) en uzun süre kalan kadın astronot rekoruna imza atmaya hazırlanıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çarşamba günü yaptığı açıklamada, Amerikalı astronot Christina Koch’un ISS’deki görev süresinin Şubat 2020’ye kadar uzaltığını bildirdi. 

Koch, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde 328 gün ile uzayda en uzun süre kalan kadın astronot ünvanına sahip olacak. 

Bu rekor şu anda, 2016 ve 2017 yılları arasında ISS’de 288 geçiren NASA astronotu Peggy Whitson'a ait. Uzayda en uzun süre kalan astronotun ise Scott Kelly olduğunu söyleyelim. Emekli astronot Kelly, 2015 ve 2016 yılları arasında yörüngede tam 340 gün geçirmişti. 

Şu anda ISS’de olan NASA astronotu Nick Hague, Koch için “Müthiş bir ekip üyesi. Bir yılını Uzay İstasyonu’nda geçirecek olması şahane”  ifadelerini kullandı.

nasa astronotu ISS

NASA, hem erkek hem de kadın astronotları uzun süreli görevlere göndererek, uzayın insan vücudunda yaptığı değişimleri inceliyor. Bunun insanoğlunun uzaydaki geleceği açısından çok önemli olduğunu belirten uzay ajansı, gelecekteki Mars misyonlarını elde ettiği verilere göre şekillendiriyor.

Öte yandan Koch, Mart ayının sonunda astronot Anne McClain ile bir uzay yürüyüşü gerçekleştirecekti. Sadece kadınlardan oluşan bir ekibin ilk defa gerçekleştireceği yürüyüş, uzay kıyafetlerindeki beden sorunu sebebiyle iptal edilmişti. 22 Mart tarihinde yapılan yürüyüşe McClain yerine Nick Hague isimli bir erkek astronot katılmıştı.

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