Valve'dan Twitch'e Rakip Geliyor: Steam.tv

Oyun yayıncılığı konusunda son zamanlarda kitlesini bir hayli büyüten Twitch'e rakip Valve tarafından geliyor. Şimdilik yalnızca Dota 2 yayınlarının yapılacağı Steam.tv'nin görsellerinin sızdırıldığını belirtmek gerekiyor.

Valve tarafından geliştirilen yayın platformu Twitch'e göre daha farklı olacak. Yani ilk etapta yalnızca Dota 2 e-spor turnuvasının yayınlarını verecek olan Steam.tv aynı zamanda başka yayınların yapılmasına da izin vermeyecek. Bundan dolayı uygulamanın daha kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz.

Steam.tv'nin sızıntısı konusunda açıklamalarda bulunan Valve sözcüsü, bu platformun Dota 2 için geliştirildiğini ifade etti. “Uluslararası olarak düzenlenen Dota 2 Turnuvası Ana Etkinliği için Steam yayıncılığını güncellemeye çalışıyoruz ” şeklinde konuşan sözcü, sızdırılan görsellerde yer alan tüm detayların test aşamasında olduğu aktardı.

24 milyon dolarlık ödül havuzu ile e-spor turnuvalarının en büyüğü olan Dota 2 turnuvası 20 Ağustos tarihinde başlayacak. Steam.tv üzerinden bu yayınları izlemenize olanak sağlayacak Valve, aynı zamanda arkadaşlarınızla sohbet etmenize ve grup sohbetlerine erişmenize de olanak sağlayacak. İlerleyen dönemlerde Steam.tv'nin Dota 2 yayınlarının ötesine geçip geçmeyeceği bilinmiyorken kullanıcıların da yayın yapma hakkının olması isteniyor.