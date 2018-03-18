VAR Uygulaması 2018 Dünya Kupası’nda Kullanılacak

Video Yardımcı Hakem (Video Assistant Referee) uygulaması, yani kısaca VAR, şimdiye kadarki en büyük sınavını bu yaz verecek. Çünkü FIFA Başkanı Gianni Infantino, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bu yaz Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacağını açıkladı.

Kolombiya’nın Bogota kentinde yapılan FIFA Konseyi Toplantısı’nın hemen ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Infantino: "Önümüzdeki Dünya Kupası'nda Video Yardımcı Hakem sistemini kullanacağız. Yönetim kurulumuzda bu konu gündeme geldi ve oy birliğiyle kabul edildi. Bunun için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı. Futbolun zamana ayak uydurması ve günümüz teknolojilerinden faydalanması gerektiğini belirten Infantino, "Bu sistemi, hakemlerin kullanımına sunarak daha iyi kararlar vermelerini sağlamak istiyoruz. Dünya Kupası'nda VAR sayesinde çok doğru kararlar alınacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi sayesinde, hakemin tereddütte kaldığı veya oyuncuların yoğun itirazlarda bulunduğu tartışmalı pozisyonlarda hakem daha doğru ve daha net kararlar verebiliyor. Çünkü bu sistemde, maçı bir odada ekran başında canlı olarak takip eden bir yardımcı hakem grubu bulunuyor. Bu yardımcı hakem grubu, tartışmalı, kritik pozisyonlarda maçı yöneten hakemi kulaklık aracılığıyla bilgilendiriyor ve bu sayede maçın hakemi tereddütte kalmayarak daha doğru kararlar verebiliyor. Ayrıca, maçın hakemi eğer isterse saha kenarına gelerek, tartışmalı pozisyonların tekrarını oradaki ekranlardan da izleyebiliyor. Bu sistem, özellikle tartışmalı gol, penaltı, kırmızı kart ve yanlış oyuncuya kart gösterimi konularında şüpheye yer verilmeden daha doğru kararlar verilmesini sağlıyor.

Hatırlanacağı üzere, 2009 yılında Fransa ve İrlanda 2010 Dünya Kupası Play-Off rövanş maçında karşı karşıya gelmişti. O maçta, Thierry Henry topu eliyle düzelterek takım arkadaşı William Gallas’a golü attırmış ve son dakikalarda atılan bu illegal gol sayesinde Fransa, 2010 Dünya Kupasına katılmaya hak kazanmış ve İrlanda elenmişti. O pozisyonda hakemler malesef Henry’nin topa eliyle müdahale ettiğini görememişlerdi ve yoğun itirazlara rağmen golü geçerli saymışlardı. Bu ve benzeri pozisyonların tekrar yaşanmaması ve takımların, ülkelerin bir daha mağdur olmaması amacıyla FIFA, Video Yardımcı Hakem Sistemi’ni oldukça önemsiyor.

Şu anda ülkelerin futbol liglerinin hemen hemen hepsi FIFA’ya bağlı olsa da, VAR sisteminin liglerde kullanılması zorunlu değil. Örneğin bu sistem Almanya futbol ligi Bundesliga’da bir süredir aktif olarak kullanılıyor ancak ülkemizde ve diğer pek çok ligde şu an için kullanılmıyor. VAR sistemi, 2016 Dünya Kulüpler Kupası ve 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda da kullanılmıştı. VAR sisteminin, 2018 Dünya Kupası’nda da kullanılacak olmasıyla beraber daha da yaygın hale geleceği, bu sayede ilerleyen dönemlerde diğer pek çok ligde ve turnuvada da kullanılacağı tahmin ediliyor.