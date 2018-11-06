Vatandaşlardan Belediyenin WhatsApp Hattına Şok Edici Mesajlar!

Tokat'ın Turhal ilçe belediyesi, vatandaşlarla daha hızlı iletişim kurulması ve daha hızlı hizmet verilmesi için WhatsApp ihbar hattı kurdu. Ancak ihbar hattına gelen ilginç mesajlar herkesi hayretler içinde bıraktı.

Çocuğunu susturamayan bir anne "Çocuğumu nasıl sustururum?" diye mesaj atarken, başka bir vatandaş ise cinlerle ve masonlarla yaşadığını iddia ettiği mesajlar gönderdi.

WhatsApp ihbar hattının belediye ve vatandaşlar arasında hızlı bir iletişim aracı olarak kurulduğunu ancak ihbar hattına amacına uygun olmayan çok sayıda mesaj geldiğini belirten Turhal Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli Aykut Zor, "Olumlu yönleri de var, olumsuz yönleri de var. Son zamanlarda olumsuz yönleriyle meşgul ediliyoruz. WhatsApp ihbar hattımıza son zamanlarda bizi uğraştıracak ve vatandaşa daha hızlı hizmet götürmemizi engelleyecek mesajlar geliyor. Çocuğunu susturamayan vatandaşlar bize yazıyor. Köpekleri ile ilgilenemeyenler ve son zamanlarda da yeni bir sapığımız daha var. Cinlerle, masonlarla neler yaşadığını bize anlatıyor. Ev hallerinden görüntüler atıyor bize ve bizi engelliyor. Sapığımız bize farklı dillerde konuşuyor. İngilizce, Romence konuştuğu oluyor. Garip sesler atıyor. Bize genellikle gece 03.00'te yazıyor. Ayrıca çocuğunu susturamayan anne bile ‘Çocuğu nasıl sustururum?' diye mesaj atıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür iletişim araçlarını engellememesi. Vatandaşlara daha hızlı bir iletişim gitmesi için böyle davranmamalarını rica ediyoruz.” diye konuştu.

Belediyenin WhatsApp ihbar hattına, "kendisine cinlerin musallat olduğunu ve peşini bırakmadığını" yazan bir vatandaş ise gönderdiği bir mesajda şunları söylemiş: "Bana musallat olmuş şey, sabah akşam bana işkence ediyor. Ondan nefret ediyorum, beni kendi amaçları için köle yaptı. Ondan kurtulamıyorum, hep peşimde. Sen Michael Faraday'dan Albert Einstein'dan bile daha iyisin, onların hiç anlayamadığı şeyleri anlıyorsun. Seni bırakmam diyorlar bana."

Belediye yetkilileri, WhatsApp ihbar hattına bu tür mesajlar atılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.