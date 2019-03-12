Vergi Denetmenleri, Kerimcan Durmaz'ı Takibe Aldı!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz son zamanlarda ödemediği vergiler ile gündemde. Vergi denetmenleri, Kerimcan Durmaz'a ödemediği vergiler için 8 ayrı rapor düzenledi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin yaptığı habere göre, Kerimcan Durmaz’ın banka hesapları mercek altına alındı. Dava dosyalarından edinilen bilgilere göre, Kerimcan Durmaz'a yönelik inceleme 2017 yılında yapılan bir ihbar sonrası başlatıldı. Yapılan ihbar sonrası İstanbul Denetim Grup Müdürlüğü, Durmaz'ın defterlerini 5 Ekim 2017'de incelemeye aldı. Geçmiş dönemler için 8 ayrı rapor hazırlandı. Mayıs 2018'de hazırlanan raporlar sonrası Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğü, Durmaz'a tek tek ceza kesti.

Duşakabin Bile İncelemeye Alındı

Kerimcan Durmaz'a kesilen cezaların bir kısmı KDV ile ilgili. Kerimcan Durmaz'ın aldığı pahalı çanta, sahne kıyafetleri ve duşakabin inceleme altında. KDV cezası kesilen dosyaların birinde Durmaz'a 80 bin TL KDV ödemesi çıkarıldı. Ortaya çıkan tutarın bir o kadarı da ceza olarak kesildi. Dava dosyalarından birinde ise Durmaz'a kesilen ve özel usulsüzlük cezası olarak kayda giren cezanın tutarı 38.790 TL.

Kerimcan Durmaz kesilen cezaların iptali için İstanbul Vergi Mahkemesinde 8 ayrı dava açtı. Durmaz, dava dosyalarına yaptığı savunmalarda şu cümlelere yer verdi; "Ben tüm vergilerimi ödedim. Faturalarımı da kaydettim. Hesabıma gelen paralar borç-alacak ilişkisinden kaynaklı. Ticari bir faaliyet nedeni ile gelen paralar değil. Zaman zaman borç para verdiğim arkadaşlarım oldu. Hesabıma gelen bu paralar da bana olan borçların ödenmesi nedeni ile."

Kerimcan Durmaz iptal davalarını açtıktan sonra yaptığı açıklamada "Son üç yıldır elde ettiğim kazancın vergisini düzenli olarak ödüyorum. Ancak daha önceki yıllarda, bu konuda yeterli bilgiye sahip değildim. Benim gibi diğer arkadaşlar da öyle. O dönemler için kesilen cezalar var. Ben de bunların iptali için dava açtım. Duruşma gününü de unutmuşum. Son anda avukatım olmadan duruşmaya katıldım. Bu nedenle iyi bir savunma da yapamadım zaten." dedi

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