Video İzleyenlerin Kazandığı Mobil Oyun CUKKA, Android ve iOS'ta!

Spektrum Dijital, video üretenlerin değil izleyenlerin de kazandığı yepyeni yerli sosyal oyun CUKKA'yı Google Play ve App Store’da yayınlandı. Canlı bilgi yarışmalarından farklı olarak dikkati ölçen eğlenceli oyun Cukka, harika ödüller de dağıtıyor. iOS ve Android platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açılan uygulama, kısa sürede popüler oldu.

İzle oyna kazan prensibiyle kurgulanan CUKKA, eğlenceli tasarımı ve keyifli video içerikleriyle oyun severlere kazanmanın yanı sıra dolu dolu vakit geçirmelerini sağlıyor. App Store’da hızla yükselen, Instagram üzerinden de 1 milyona yakın izlenmeye ulaşan yerli sosyal oyun, dünyada bir ilk. Çeşitli YouTube, Vine ve Instagram fenomenlerinin yer aldığı bir proje olan Cukka’da her gün belli saatlerde sosyal medya fenomenlerine ait bir video yayınlanıyor. Videoyu dikkatlice izleyenlerin cevaplayabileceği eğlenceli sorular soruluyor. Her oyunun sonunda cevaplama hızına göre cukka kazanan oyuncular coin’lerini uygulama içindeki harika ödülleri satın almak için kullanıyor.

Canlı bilgi yarışmalarından oldukça farklı bir formatta hazırlanan, dikkatin önem kazandığı ödüllü mobil oyun Cukka’yı Android telefon / iPhone’unuza aşağıdaki bağlantıdan indirip oynayabilirsiniz. Unutmadan, arkadaşlarınızı davet ederek ve uygulama içi anketlere katılarak ekstra coin’ler kazanabilirsiniz.