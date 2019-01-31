Video Paylaşım Sitesi Dailymotion’a Siber Saldırı!

YouTube ile aynı yıl hizmet vermeye başlayan ve 30'dan fazla ülkede bulunan popüler video paylaşım sitesi Dailymotion, geniş çaplı bir siber saldırı ile karşı karşıya olduklarını duyurdu.

2005 yılında kurulan Dailymotion’ın Fransa’daki merkezinden yapılan açıklamada, teknik ekiplerin halen devam etmekte olan saldırıyı sonlandırmak ve kullanıcı verilerinin korunmasını güçlendirmek için aktif olarak çalıştığı belirtildi.

Yaşanan siber saldırıdan kaç kullanıcının etkilendiği henüz bilinmezken Dailymotion, üyelerinin tüm mevcut oturumlarını kapatıp şifrelerini de sıfırladığını bildirerek, "Oturumlarınızı kapattık, şifrelerinizi sıfırladık, nedenini ve niteliğini araştırıyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Aldıkları ilk önleyici tedbirlere ek olarak, Avrupa'daki GDPR düzenlemeleri ile uyum içerisinde veri koruma mercilerini de bilgilendirdiklerini ifade eden Dailymotion, yaşanan sorunun nedeninin ve niteliğinin araştırıldığını belirtti.

Şifrelerinizi Değiştirin Uyarısı

Dailymotion, kullanıcılarına siber saldırı hakkında bir mesaj gönderdi. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"19 Ocak 2019'da Güvenlik Ekibimiz Dailymotion hesabınızı etkilemiş olabileceğine inandığımız bir sorun tespit etti. Soruşturmamız hala devam ediyor ve hesabınızın bütünlüğünü temin etmek için uygulanmakta olan eylemlerin bir parçası olarak tüm mevcut oturumları kapatıp şifrenizi sıfırladık. Dailymotion hesabınızda tekrar oturum açmak için sıfırlanmış şifre talimatlarına uymanız gerekecektir. Hesap güvenliğinizin devamını sağlamak için aynı zamanda Dailymotion veya başka herhangi bir sitede daha önce kullanılmamış yeni bir şifre belirlemenizi tavsiye ederiz. Dailymotion'daki şifreyi başka hizmetlerde de kullanmış olmanız halinde söz konusu hizmetler için de yeni bir şifre belirlemenizi öneririz. Kullanıcıların hesaplarına izinsiz erişim bu hesaplarda saklanan bilgiler ve videoların değiştirilmesine yol açabileceği için dikkatli davranmanızı ve hesap bilgileriniz ile video dosyalarınızın doğruluğunu teyit etmenizi tavsiye ederiz."

Aylık 300 milyondan fazla kullanıcısı olan site, Türkçe arayüzü ile Türkiye'de de yaygın olarak kullanılıyor.