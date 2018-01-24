Vine v2 Bu Yaz Geliyor

Bir döneme damgasını vuran ve pek çok sosyal medya fenomeninin ortaya çıkmasını sağlayan Vine uygulaması, son yıllarda düşüş içerisindeydi. Hatta Twitter tarafından satın alındıktan sonra kullanım oranları iyice azalan Vine tamamen kapatılmıştı. Ancak Vine'in kurucu ortağı Dom Hofmann, bu yaz yepyeni bir uygulamanın geleceğini doğruladı.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Vine v2 üzerinde çalıştığını açıklayan Dom Hofmann, bugün ise uygulama hakkında daha fazla bilgi paylaştı. İlk olarak uygulamanın isminin Vine olmayacağını belirten Hofmann, Twitter'ın hala Vine'ın isim hakkına sahip olduğu belirtti. Yani isim hakkı için davayla ve telif hakkıyla uğraşmak istemeyen geliştirici, aynı amaç üzerine çalışacak başka bir uygulamanın geleceğini ifade etti.

Uygulama hakkında "Yepyeni bir sosyal medya uygulaması üzerinde çalışıyoruz, Vine'a benzer ama çok daha fazla özelliği olan bir platform olacak." şeklinde konuşan Hofmann, Vine v2'de kullanıcıların videoları 2-6,5 saniye uzunluğunda kaydetmelerine olanak sağlayacıklarını dile getirdi.

Vine v2'ye videolar kamerayla çekilebileceği gibi galeriden de yüklenebilecek. Yeni uygulamanın ilk sürümü herhangi bir yüz, renk filtresi ve yazı desteği sunmayacak.

Ayrıca yabancı kaynaklarda belirtilenlere göre, Dom Hofmann eski Vine fenomenleriyle iletişim içerisinde. Instagram ve YouTube fenomenlerine de ulaşmak isteyen Hofmann, yeni uygulamasının bu yaz geleceğini belirtti.