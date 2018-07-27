Virgin Galactic, Üçüncü Uçuşunda En Yüksek İrtifaya Ulaştı

Richard Branson tarafından kurulan ve ticari uzay seferleri düzenlemeyi amaçlayan Virgin Galactic, 26 Temmuz’da yeni bir test uçuşu gerçekleştirdi. En yeni VSS Unity uzay aracıyla yapılan ve şirketin 3. roket güdümlü süpersonik uçuşu olma özelliği taşıyan testte, şirketin şimdiye kadarki testlerindeki en yüksek irtifaya ulaşıldı.

İçerisindeki 2 pilotu ve 6 ticari yolcuyu uzaya taşıyacak şekilde dizayn edilen VSS Unity, test sırasında Dünya’ya dönmeden önce 5 dakika boyunca ağırlıksız ortamda kaldı. VMS EVE isimli taşıyıcı roket, VSS Unity’yi Dünya’dan fırlatılışından itibaren 14 kilometre boyunca taşıdıktan sonra serbest bıraktı.

VMS EVE’den ayrıldıktan sonra motorlarını 42 saniye boyunca çalıştıran VSS Unity, ses hızından 2,47 kat daha büyük bir hıza ulaştı. Uzay aracı ayrıca, yaklaşık 52 km yüksekliğe çıkarak atmosferin Mezosfer katmanına ulaştı ve böylece şirketin şimdiye kadarki uçuşlarındaki en yüksek irtifaya ulaşmış oldu. Test uçuşunu başarılı bir şekilde tamamlayan uzay aracı, Dünya’ya dönüş yaptıktan sonra California Mojave Hava ve Uzay Limanı'na güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

Updated key stats from today's test flight:

Release altitude: 46,500 ft

Burn time: 42 seconds

Boost Mach: 2.47

Apogee: 170,800 ft, 32.3 miles, 52 km

Re-entry Mach: 1.7 — Virgin Galactic (@virgingalactic) 26 Temmuz 2018

Şirketin yine VSS Unity uzay araçlarıyla gerçekleştirdiği önceki testlerde sırasıyla, 26 km ve 35 km yüksekliklerine çıkılabilmişti. Ayrıca bu testlerde ses hızından 1,87 kat ve 1,9 kat daha büyük hızlara ulaşılmıştı. VSS Unity uzay aracı, Virgin Galactic'in 2014 yılında bir test uçuşu sırasında kaza yapan ve bir pilotun ölümüne neden olan SpaceShipTwo isimli uzay aracının yerini almıştı.

Virgin Galactic bu ve benzeri testler sayesinde, sıcaklık, basınç, termal tepkiler, titreşim ve radyasyon gibi çok önemli kabin verileri elde ettiklerini söyledi. VSS Unity pilotlarından Mike "Sooch" Masucci de test uçuşunu, “Uçuş heyecan verici ve çok güzeldi.” ifadeleriyle tanımladı. Masucci ayrıca, “Ticari hizmet hedefimize ilerledikçe, bize iyi fikirler verecek çok sayıda test noktasını tamamladık.” dedi.