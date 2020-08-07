Vivo iQOO 5'in Hızlı Şarjı Test Edildi: 120W Ne Kadar Güvenli?

Vivo önümüzdeki günlerde düzenleyeceği etkinlikle birlikte iQOO 5 modelini tanıtacak. Bu etkinliği daha da önemli hale getiren şey, modelin 120W hızlı şarj desteğine sahip ilk akıllı telefon olacak olması. Peki söz konusu şey hızlı şarj olduğunda ne kadar güvendeyiz? Vivo iQOO 5 videoda güvenlik testlerinden geçti!

Vivo iQOO 5 Ne Kadar Hızlı Şarj Oluyor?

Yapılan testlerin ilki 25 derece sıcaklıktaki normal oda koşullarında gerçekleşiyor ve bu sırada cihaz, ulaşması gereken 'normal sıcaklık' değerlerinde şarj oluyor. Şirket, bu tip koşullarda pil ömrünün normal kalacağını ve 600 şarj / deşarj döngüsü boyunca tam performansını koruyacağını belirtiyor.

Tabii bu tip durumlarda 'anormal' ortamların da ne kadar güvenli olduğu merak ediliyor.

Cihazın -20 derece ila 120 derece arasındaki koşullarda yapılan testlerinde de herhangi bir sorun yaşanmıyor. Modelin bataryası pek çok voltaj ve akım koruması içeriyor ve bu sayede kullanıcılara yansıyabilecek her türlü hasarın önüne geçilmiş olunuyor.

Weibo'da paylaşılan bu gönderi bize ekran ve renk gamı hakkında bazı ekstra detayları da sunuyor.

Buna göre yeni modelde AMOLED bir panel bulunuyor ve bu panelde 120Hz ekran yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı yer alıyor. Buna ek olarak yüzde 100 oranında DCI-P3 renk gamı da cihazın daha başarılı görüntüler sunabilmesine yol açacak.

Yeni model 17 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenecek bir etkinlikte tüketicilerle buluşacak. Önümüzdeki günlerde yeni modele dair daha detaylı içeriklerle karşılaşmayı ve daha kesin sızıntılar elde etmeyi bekliyoruz. Peki siz Vivo iQOO 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.