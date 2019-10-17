Vivo iQOO Neo 855'in Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Vivo'nun yeni akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Vivo iQOO Neo 855'in ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Gelin hep beraber Vivo iQOO Neo 855'in sızdırılan teknik özelliklerine bir göz atalım.

Vivo iQOO Neo 855, sızdırılan bilgilere göre 8GB RAM'e sahip olacak. Gücünü adından da anlaşılacağı üzere Snapdragon 855 yonga setinden alacak olan akıllı telefonda 256GB'lık dahili depolama alanın olacağı söyleniyor.

Vivo iQOO'nun ekranın kaç inç olacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Akıllı telefon 24 Ekim'de Çin'de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak.

Oyun odaklı akıllı telefon markası olan Vivo, iQOO Neo 855'in birkaç görselini Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yayınladı. Telefonun çentikli bir ekrana sahip olacağını ve üç arka kamera sensörü ile geleceği bilgisi doğrulandı. Hemen aşağıdan Vivo'nun yayınlamış olduğu görsele ulaşabilirisiniz.

Görsellerden anlaşıldığı kadarı ile cihaz mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek.

Vivo iQOO Neo 855 hakkında gelen detaylar şimdilik bu kadar. Akıllı telefon hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!