Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Vivo geçtiğimiz aylarda tanıttığı akıllı telefon modelinin yeni versiyonunu tanıttı. Gelin hep beraber Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition'un teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition Özellikleri

Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition, 6.38 inçlik Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855+ yonga setinden alan akıllı telefon 8 / 12 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanı ile birlikte gelmekte.

Ekrandan parmak izi okuma teknolojisi ile gelen Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition'un arka tarafında üç adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 12 MP ana, 8 MP geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü.

Cihazın ön tarafında 16 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. 4.500 mAh bataryadan beslenen Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition, 33 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekliyor ve Android Pie ile kutudan çıkıyor.

Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition Fiyatı

Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition'un başlangıç satış fiyatının 370 dolar olduğu açıklandı. Akıllı telefon 12 Aralık'ta Çin'de satışa sunulacak.