Vivo NEX 3 5G'nin Render Görselleri Yayınlandı

Vivo'nun yeni akıllı telefon modeli Vivo NEX 3 5G hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Çinli üretici, ekranın eğriliğini göstermek için Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da 3 adet görsel yayınladı.

Yayınlanan görselde Vivo NEX 3'ün sadece ön tarafı gösterilmekte. Şelale ekran ile gelecek olan cihazın yüzde 99.6 ekran / kasa oranına sahip olması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Çin'in sertifika kurumu TENAA, akıllı telefonun teknik özelliklerini paylaşmıştı. TENAA bugün ise Vivo Nex 3'ün render görsellerini paylaştı. TENAA listeleri, V1923A ve V1924A model numaralarının Vivo NEX 3'ün 4G LTE ve 5G sürümlerine ait olabileceğini ortaya çıkardı.

Ekrandan parmak izi teknolojisi ile gelecek olan akıllı telefonda Qualcomm'un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 855 Plus bulunacak. Vivo NEX 3 5G'de 8GB ve 12GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunacak.

Cihazın 44 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.500mAh'lık bataryadan besleneceği konuşulmakta. Cihazın ön kamerasının 16 megapiksel olacağı bilgisi bulunmakta.

TENAA'nın yayınladığı görsellere hemen aşağıdan bakabilirsiniz. Vivo NEX 3'ün bu ay düzenlenecek olan lansmanda tanıtılması bekleniyor.

Vivo NEX 3 TENAA Görselleri

Akıllı telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı hakkında ne yazık ki şu anlık bir bilgi bulunmamakta. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!