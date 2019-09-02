Vivo NEX 3 5G'nin Teknik Özellikleri Belli Oldu

Vivo'nun çok yakında tanıtacacağı yeni akıllı telefon modeli olan Vivo NEX 3 5G'nin bazı teknik özellikleri kesinleşti. Vivo NEX 3 5G'nin teknik özellikleri Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıktı.

TENAA listesi akıllı telefonun yaklaşık 218.5 gram ağırlığında olacağını doğruladı. Akıllı telefonun 2256 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan 6,89 inçlik şelale ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Cihazın yüzde 99.6 ekran / kasa oranına sahip olmasına kesin gözüyle bakılmakta. Ekrandan parmak izi teknolojisi ile gelecek olan akıllı telefonda Qualcomm'un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 855 Plus bulunacak.

Vivo NEX 3 5G'de 8GB ve 12GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunacak. Cihazın 44 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.500mAh'lık bataryadan besleneceği konuşulmakta.

Cihazın ön kamerasının 16 megapiksel olacağı bilgisi bulunmakta. Vivo yeni akıllı telefon modeli için Çin'de ön sipariş almaya başladı. Vivo NEX 3 5G'nin bu ay düzenlenecek olan lansmanda tanıtılması bekleniyor.

Vivo NEX 3 5G hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Akıllı telefon hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!