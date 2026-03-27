vivo'nun Devasa Bataryalı Amiral Gemisi Tableti Performans Testinde!

vivo'nun yeni amiral gemisi tableti Pad 6 Pro için geri sayım başladı. Bugüne dek tabletin renk seçenekleri ve temel özellikleri sızdırıldı. Bu sayede neler beklememiz gerektiğini biliyoruz. Son gelişmeler ise cihazın performans testi sonuçlarını ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

vivo Pad 6 Pro Geekbench Skoru Ortaya Çıktı

vivo Pad 6 Pro, PA2671 model numarasıyla Geekbench veritabanında görüntülendi. Tablet, tek çekirdekli testlerden 3.447 ve çok çekirdekli testlerden ise 10.766 puan almayı başardı. Böylelikle ürünün bazı özellikleri doğrulanmış oldu.

Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak, vivo Pad 5 Pro’nun tek çekirdek puanı 2.721, çok çekirdek puanı ise 8.480 seviyesindeydi. Bu da yeni modelin önemli performans iyileştirmeleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacağını gösteriyor.

Performans testi sonuçlarına göre tablette Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu yonga seti, 4,6 GHz hızında çalışan iki yüksek performans çekirdeği ve 3,62 GHz hızında çalışan altı verimlilik çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. Grafik tarafında ise Adreno 840 birimi bulunuyor.

Bu yonga setinin halihazırda OnePlus 15 ve Galaxy S26 Ultra gibi amiral gemilerinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Oyun testlerinde ise PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends gibi mobil yapımlarda 120 FPS’e kadar akıcı bir deneyim sunabiliyor.

Performans testlerine giren prototipte 16 GB RAM mevcut. Şirketin lansman sırasında daha farklı bellek seçeneklerini de duyurma ihtimalini unutmamak gerekiyor. Öte yandan kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemini çalıştıracağını belirtelim.

vivo Pad 6 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Boyutu: 13,2 inç

13,2 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: Yaklaşık 13.000 mAh

Yaklaşık 13.000 mAh Hızlı Şarj: 90W

vivo Pad 6 Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo Pad 6 Pro'da 13,2 inç büyüklüğünde, 4K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunabilen bir IPS LCD panel bulunacak. Bu sayede kullanıcıların hem daha keskin görüntüler hem de akıcı bir ekran deneyimi elde edeceğini söyleyebiliriz.

vivo Pad 5 Pro’da ise 13 inçlik, 3.1K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekran tercih edilmişti. Bu detayları dikkate alarak yeni modelde ekran boyutu ve çözünürlük tarafında kritik artışların bizleri karşılayacağını görebiliyoruz.

vivo Pad 6 Pro'nun Bataryası Nasıl Olacak?

Tablette 90W hızlarında şarj olabilen yaklaşık 13.000 mAh'lik bir pil mevcut olacak. Selefinde ise 66W hızlarını destekleyen 12.050 mAh'lik bir bataryaya yer verilmişti. Kullanıcılar bu kapasiteyle birlikte gün içerisinde şarjın sürekli bitmesi gibi sorunlarla karşılaşmayacak.

vivo Pad 6 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Pad 6 Pro modelinin 30 Mart'ta vitrine çıkacağını doğruladı. Aynı etkinlikte şirketin X300 Ultra ve X300s akıllı telefonları da tanıtılacak. Bu lansmanla birlikte ürünlerin teknik özelliklerini, fiyat etiketlerini ve tasarımlarını resmen öğreneceğiz.

Şu an için tablet modelinin fiyatına dair bir açıklama yok. Fakat Pad 5 Pro'nun 2.999 yuanlık (vergisiz 19.310 TL) bir fiyata sahip olduğunu belirtelim. Yeni modelin işlemci, batarya ve ekran gibi alanlarda selefinden daha iyi özelliklere sahip olacağını dikkate aldığımızda tahmini olarak 3.500 yuan (22.530 TL) seviyelerinden fiyatlandırılmasını bekliyoruz. Bu da vergiler dahil 45.900 TL'ye denk geliyor.

vivo Pad 6 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

vivo ülkemizde çok sayıda telefon modelini satıyor. Bunlara baktığımızda vivo V70, X300 ve X300 Pro gibi ürünleri görüyoruz. Fakat bunların arasında maalesef Pad 5 Pro yok. Bu da 30 Mart'ta vitrine çıkacak Pad 6 Pro'nun ülkemizde satılma ihtimalinin bir hayli düşük olduğu anlamına geliyor. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Eğer siz de benim gibi mobil oyunları seviyor ancak telefon ekranlarını küçük buluyorsanız, vivo Pad 6 Pro gibi modellere yönelebilirsiniz. Zira bugün oyun için bir tablet satın alacak olsam, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, 144 Hz yenileme hızına sahip ekranı ve 13.000 mAh kapasiteli bataryası sayesinde bu modeli kesinlikle değerlendirmeye alırdım.