vivo'nun Amiral Gemisi Performans Testinde Şov Yaptı! 16 GB RAM'i Var

En büyük Android telefon üreticilerinden vivo, 30 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte yeni modellerini tanıtacak. Bu modeller arasında en çok dikkat çekense vivo X300 Ultra olacak. Cihazla ilgili bugüne kadar birçok söylenti ortaya atıldı. Mesela geçtiğimiz saatlerde X300 Ultra kamera özellikleri netleşmişti. Bugün ise model, Geekbench veri tabanında ortaya çıktı ve böylece telefonun sunacağı performans da gün yüzüne çıkmış oldu. İşte ayrıntılar...

vivo X300 Ultra Performans Sonuçları Nasıl?

vivo X300 Ultra’nın Geekbench performans sonuçları ortaya çıktı. V2547DA model numarasıyla veri tabanında görünen cihaz, tek çekirdek testinden 3.722 puan, çok çekirdek testinden ise 11.621 puan aldı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy S26 Ultra sırasıyla 3.619 ve 11.010, Xiaomi 17 Ultra ise 3.675 ve 11.245 puan elde etmişti. Buna göre vivo’nun yeni amiral gemisi, en güçlü akıllı telefonları küçük bir farkla da olsa geride bırakıyor. Ancak bu farkın günlük kullanımda gözle görülür bir performans farkı yaratması beklenmiyor.

vivo X300 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?

vivo X300 Ultra'nın Geekbench raporunda yer alan bilgilere göre akıllı telefon, beklendiği gibi Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. En iyi yani üst segment modellerde gördüğümüz bu yonga seti yeni nesil Adreno grafik birimine sahip. Ayrıca iki adet 4.6GHz Prime ve altı adet 3.63GHz performans çekirdeklerinden oluşuyor. En iyi grafikli mobil oyunları rahatlıkla oynatabilecek bu işlemci, özellikle oyun performansı ve enerji verimliliği ile öne çıkıyor.

Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciye 16 GB RAM eşlik edecek. Bu yüksek bellek performansa önemli katkı sağlayacakken, cihaz Android 16 tabanlı OriginOS 6 işletim sistemiyle çalışacak. Böylelikle model, güncel yazılım deneyimini kullanıcılarla buluşturacak.

vivo X300 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önceki iddialara göre vivo X300 Ultra fiyatı yaklaşık 7 bin 500 Yuan (1.090 dolar) civarında olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse rakip amiral gemilerinden Galaxy S26 Ultra 1.299,99 dolar, Xiaomi 17 Ultra ise 1.740 dolar başlangıç fiyatına sahip. Buna göre vivo X300 Ultra'nın bu modellere kıyasla daha ucuz olacağını söyleyebiliriz.

vivo X300 Ultra Türkiye'de Satılacak mı, Fiyatı Ne Kadar Olur?

Çinli üretici vivo, Türkiye pazarına en çok önem veren firmalardan biri. Bu doğrultuda vivo X300 ve X300 Pro modellerini de resmi olarak ülkemizde satışa sunmuştu. Bu bağlamda vivo X300 Ultra’nın da Türkiye’ye gelme ihtimali oldukça yüksek. Peki fiyatı ne kadar olur?

İddialara göre vivo X300 Ultra’nın yurt dışı fiyatı yaklaşık 1.090 dolar olacak. Bu rakam güncel kur üzerinden hesaplandığında yaklaşık 48 bin TL’ye tekabül ediyor. Ancak Türkiye’de akıllı telefonlara uygulanan yaklaşık yüzde 104’lük vergiler eklendiğinde fiyat 97 bin TL civarına ulaşıyor.

Ancak X300 Pro’nun 97 bin 999 TL’den satıldığını düşündüğümüzde X300 Ultra’nın Türkiye’deki fiyatının 100 bin TL’nin üzerine çıkması oldukça olası görünüyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

vivo X300 Ultra'nın sahip olduğu özelliklerle oldukça iddialı bir telefon olacağını düşünüyorum. Özellikle yüksek performansı sayesinde adından söz ettirmesi bekleniyor. Bu ilginin satış rakamlarına da yansıması muhtemel. Üstelik marka Türkiye’ye özel bir fiyat düzenlemesi yaparsa ki bu ihtimal oldukça yüksek, cihaz ülkemizde büyük bir ilgiyle karşılanacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo X300 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.