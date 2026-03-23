vivo'nun Çift 200 MP Kameralı Telefonu Yolda! Çok Güçlü İşlemcisi Var

vivo'nun güçlü kamera özelliklerine sahip olacak X300 Ultra modeli için geri sayım başladı. Geçen günlerde canlı görüntüleri ve fiyatı sızdırılan amiral gemisinin son olarak kamerasıyla ilgili detaylar paylaşıldı. İşte 30 Mart'ta vitrine çıkacak vivo X300 Ultra'nın kamera özellikleri!

vivo X300 Ultra Kamera Özellikleri Neler Olacak?

vivo X300 Ultra'nın ultra geniş açı kamerası 1/1.28 inç boyutunda olacak ve Sony LYTIA 818 lensini kullanacak. Şirkete göre bu kamera düşük ışıkta daha iyi performans sunacak. Zeiss T kaplaması sayesindeyse yansımalar minimum düzeyde kalacak. Bununla birlikte CIPA 6.0 seviyesinde bir gelişmiş stabilizasyona sahip olacak. Bunu biraz daha açarsak CIPA 6.0, kamera ve lenslerin stabilizasyon performansın ölçen bir standart diyebiliriz.

Ürünün ana kamerasında 200 megapiksel çözünürlüğe sahip Sony LYTIA 901 sensörü bulunacak. Şirket, bu kameranın daha fazla ışık alacağını ve böylece çekilen fotoğrafların çok daha kaliteli olacağını belirtiyor. Ayrıca geliştirilmiş HDR performansı sayesinde görseller daha detaylı ve doğal bir şekilde görünecek.

Cihazın periskop kamerasında ise Samsung ISOCELL HP0 lens kullanılacak. 200 megapiksel çözünürlüğe sahip bu sensörün CIPA 7.0 seviyesinde görüntü stabilizasyonu sunması bekleniyor. Ön tarafta ise 50 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,82 inç, 2K QHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, LTPO AMOLED panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Ön Kamera: 50 MP

Arka Kameralar: 200 MP ana + 50 MP ultra geniş açı + 200 MP periskop telefoto + 5 MP çok spektrumlu renk sensörü

RAM: 12 GB / 16 GB (LPDDR5X)

Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)

Batarya: 6.600 mAh

Şarj Hızı: 100 W Kablolu / 40 W Kablosuz

vivo X300 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo X300 Ultra 6,82 inç boyutunda LTPO AMOLED ekrana sahip olacak. Bu panel, 2K QHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunacak. Bu sayede oyun oynarken veya video izlerken son derece akıcı bir ekran deneyimi elde edebileceksiniz. Selefi X200 Ultra'nun 120 Hz ekranla geldiğini belirtelim. Bu nedenle yeni modelin akıcılık konusunda önemli bir iyileşme sunacağını söyleyebiliriz.

vivo X300 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti yüksek performans için 4,6 GHz hızında iki çekirdek, verimlilik için 3,62 GHz hızında altı çekirdek içeriyor. Grafik tarafındaysa Adreno 840 birimi yer alıyor.

Bu donanım halihazırda Galaxy S26 Ultra, OnePlus 15 ve Xiaomi 17 Ultra gibi amiral gemilerine de güç veriyor. Oyun performansına gelecek olursak, Fortnite’ta ortalama 60–70 FPS, Genshin Impact’te ise 60 FPS elde edilebiliyor diyebiliriz.

vivo X300 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Geçen yıl piyasaya sürülen vivo X200 Ultra, 6499 yuanlık (vergisiz yaklaşık 41.860 TL) bir fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. vivo X300 Ultra'nın ise 7,499 yuanlık (vergisiz yaklaşık 48.290 TL) bir fiyata sahip olması bekleniyor. Buna ülkemizdeki vergiler dahil edildiğinde 100 bin TL seviyelerinde bir fiyat ortaya çıkıyor. Yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha mantıklı olacaktır.

vivo, halihazırda ülkemizde X200 Ultra modelini satmıyor. Bu nedenle yaklaşan X300 Ultra'nın Türkiye'ye gelmesi olasılığı düşük. Ancak yine de şirketin ülkemizde aktif bir şekilde faaliyet gösterdiğini ve bu nedenle her şeyin ihtimaller dahilinde olduğunu belirtelim.

Editörün Yorumu

Eğer kamera benim için bir öncelikse muhtemelen vivo X300 Ultra modelini tercih ederdim. Ancak fotoğraf/video performansı benim için çok kritik değilse ve daha çok işlemci gibi genel performans önemliyse benzer güç sunan daha uygun fiyatlı modellere yönelebilirim. Örneğin, OnePlus 15 modelini Türkiye’de yaklaşık 70.000 TL civarında bulmak mümkün.