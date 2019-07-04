Vivo Z1 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Vivo uzun zamandır beklenen yeni akıllı telefonu Vivo Z1 Pro'yu tanıttı. Sizler için Vivo Z1 Pro'nun tüm teknik özelliklerini derledik.

Vivo Z1 Pro Özellikleri

Vivo Z1 Pro, 6.53 inçlik Full HD+ çözünürlükte ekran ile gelmekte. Qualcomm'un Snapdragon 712 işlemcisine sahip olan Vivo Z1 Pro'da iki farklı RAM seçeneği ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu seçenekler şu şekilde: 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı ve 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı.

Vivo Z1 Pro'nun sol ön köşesinde bir adet 32 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer alıyor. Bu sensörler sırasıyla şu şekilde: 16 megapisel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel derinlik sensörü. AndroidPie tabanlı Funtouch OS 9 ile beraber kutudan çıkan Vivo Z1 Pro, 5000 mAh'lik bataryaya sahip. Bu batarya Micro USB ile şarj olmakta ve 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Vivo Z1 Pro Fiyatı

Üç farklı renk seçeneği bulunan Vivo Z1 Pro'nun 4GB RAM'e sahip olan modelinin fiyatının 217 dolar olduğu, 6GB RAM'e sahip olan modelinin ise 261 dolardan satılacağı açıklandı.

Sizler Vivo Z1 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Vivo Z1 Pro'yu nasıl buldunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!