Void Bastards, PS4 ve Switch için de Duyuruldu

Void Bastards, önümüzdeki ay içerisinde PS4 ve Switch için de satışa sunulacak. Humble Bundle ve Blue Manchu, yaptıkları duyuru ile oyunun bu iki platforma da 7 Mayıs 2020 tarihinde çıkacağını belirttiler.

Void Bastards PS4 ve Switch için geliyor

Void Bastards ilk olarak geçtiğimiz sene PC (Steam) ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Hatırlayacağınız üzere tam bir yıl sonrasında yani geçtiğimiz Mart ayında da ESRB tarafından PlayStation 4 ve Switch versiyonları derecelendirilmişti.

BioShock ve System Shock 2'den esinlenilerek geliştirilmiş olan Void Bastards oyununda, Void Ark'ın birbirleriyle son derece uyumsuz mahkumlarını yönetiyorsunuz. Bu mahkumların her birinin ayrı özellikleri var ve hayatta kalabilmek için Sargasso galaksisi boyunca gemiden gemiye geçiş yaparken üretilebilir teçhizat toplamak, geliştirmeler ve yağma yapmak durumunda olacaksınız. Ayrıca senaryonun akışı boyunca ilerlemek için birçok seçeneğiniz olacak.

Son olarak, Void Bastards için Bang Tydy adı altında yeni bir indirilebilir içerik de yayınlanacak. Bu içerik ile yeni bir düşman, yeni bir silah ve araştırabileceğiniz ve karakterlerinizi hayatta tutabilmek için defibrilatörler bulabileceksiniz.

Void Bastards için yayınlanan PlayStation 4 ve Switch duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.