Volkswagen Fabrikası Manisa'yı Heyecanlandırdı! Hayaller: 7.500 TL Maaş

Volkswagen'in Manisa'ya yapacağı 1.3 milyar euroluk yatırım bölge halkını heyecanlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Volkswagen Turkey adında şirket kuran Volkswagen'nin kuracağı fabrikada ilk etapta 5 bin kişinin çalışacağı söyleniyor.

2022 yılında faaliyete geçmesi beklenen fabrikada yılda 300 bin araç üretilmesi ön görülüyor. Manisa'da yaşayan halk yeni kurulacak olan fabrikayı heyecanla beklemekte. Açılacak olan fabrika ile bölgedeki esnafın işlerinin de artması bekleniyor.

Yurt dışında bulunan otomobil fabrikalarında çalışanlara 1.200 euro civarında maaş verilmekte. Bu fiyat şu anki kur ile çarpıldığında 7.500 TL'ye denk gelmekte. Mühendislerin 7.500 TL'den fabrikada iş başı yapacağı söyleniyor. Şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Volkswagen'in Manisa'da açmaya hazırlandığı fabrika ile çevredeki dairelerin fiyatları yükselişe geçti. Manisa'daki dairelerin metre kare fiyatları 1.000 ila 4.000 arasında değişim gösteriyor. Manisa'ya en yakın il olan İzmir'de de konut fiyatlarında artışlar yaşanıyor.

Volkswagen ülkemizde açacağı fabrika ile Türkiye'de üretim yapan 9. marka olacak. Volkswagen fabrikası hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.