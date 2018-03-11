Volkswagen, İkonik Modeli Beetle’ın Artık Üretilmeyeceğini Duyurdu

1934 yılında “Halkın Otomobili” olarak kurulan Volkswagen markasının, yıllardır devam eden efsanevi modeli Beetle’ın üretiminin durdurulduğu ve bir daha üretilmeyeceği açıklandı.

Beetle modeli, ilk olarak 1938 yılında piyasaya çıkarılışından bu yana markanın en önemli modellerinden biri haline gelmişti. Zaman içerisinde belli bir hayran kitlesi oluşan Beetle’ın, üretimine son verileceği söylentileri zaman zaman yapılıyordu. Ancak bu söylentilere rağmen, Volkswagen, Beetle’ları orijinal tasarımını bozmadan yenileyerek günümüze kadar üretmeye devam etmişti.

Efsane model Beetle ile ilgili kötü haberler, devam etmekte olan Cenevre Otomobil Fuarı’ndan geldi. Fuarda açıklamalarda bulunan VW'nin Ar-Ge direktörü Frank Welsch, Beetle modelinin artık üretilmeyeceğini açıkladı. Welsch, “iki yada üç jenerasyon şu an için yeterli. Beetle, tarihte ve insanların akıllarında önemli bir yer edindi fakat bunu beş defa ve her seferinde yeni Beetle’ların gelmesiyle yapamazsınız.” dedi. Şirketin, elektrikli bir Beetle modeli üzerinde çalıştığı söylentileri de böylelikle son bulmuş oldu.

Günümüzde de belli bir hayran kitlesi ve meraklısı bulunan efsanevi Beetle modeliyle ilgili böyle bir kararın neden alındığı ise açıklanmadı. Ancak bu kararın, Beetle’ın sadece belli bir hayran kitlesine hitap etmesi ve istenilen satış rakamlarına ulaşamamasından dolayı alındığı tahmin ediliyor.

Bu karara rağmen Volkswagen, aslında nostaljik araçlarından tamamen vazgeçmiş sayılmaz. Çünkü şirket, Beetle’in tasarımının bir benzerini Microbus isimli modelinde kullanmaya devam ediyor. Microbus, ufak bir minibüs modeli ve Beetle gibi üretimi yıllardır devam eden efsanevi, ikonik bir araç. Microbus’un elektrikli bir modeli yakın gelecekte piyasaya çıkarılacak.