Volkswagen’in Elektrikli Yarış Arabası Rekorları Altüst Etti!

100 yıldan bu yana arabaların hız rekoru denemeleri yaptıkları Colorado’daki Pikes Peak tepesi, yeni bir rekora daha sahne oldu. Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in elektrikli yarış aracı ID R Pikes Peak, sekiz dakikadan az bir sürede saatte 145 km/sa hıza ulaşmayı başardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeki Rocky Dağları’nda bulunan Pikes Peak, 1916 yılından bu yana Pikes Peak Hill Climb yarışlarına ev sahipliği yapıyor.

Volkswagen, geçtiğimiz Mart ayında piyasaya çıkardığı ID R Pikes Peak adındaki elektrikli yarış arabası ile müthiş bir başarıya imza attı. Fransız pilot Romain Dumas’ın kontrolündeki otomobil, 7:57’lik bir sürede saatte 145 kilometre hıza ulaşarak rekor kırdı.

Pikes Peak Hill Climb yarışında boy gösteren araçlar, 4,300 metre yükseklikteki tepede tam 156 tur atıyorlar. 2015 yılında gerçekleştirilen Pikes Peak Hill Climb yarışında birinci olan Honda’nın CR-Z model aracı, bunu başaran ilk elektrikli araç olmuştu.

ID R Pikes Peak, hem Rhys Millen tarafından 2016 yılında e0 PP100 ile gerçekleştirilen elektrikli araç rekorunu hem de Sébastien Loeb’ın 2013 yılında Peugeot 208 T16 ile elde ettiği genel hız rekorunu kırmış oldu.

Volkswagen’in ID R Pikes Peak'inin kalbinde, arabaya 500 kW (670 hp) performans veren iki elektrikli motor bulunuyor. Alman şirket, aracın seri üretimine 2019 yılının sonunda başlamayı planlanıyor.

Dizel motorlu araçlarındaki emisyon skandalı ile para ve itibar kaybı yaşayan Volkswagen, çareyi elektrikli araçlara yatırım yapmakta bulmuştu. En geç 2025 yılına kadar her yıl 1 milyon elektrikli otomobil satmak isteyen şirket, geçtiğimiz yıl yılda 100 bin adet elektrikli araç üreteceğini açıklamıştı.