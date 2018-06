Volkswagen’in Elektrikli Yarış Arabası Rekorları Altüst Etti!

100 yıldan bu yana arabaların hız rekoru denemeleri yaptıkları Colorado’daki Pikes Peak tepesi, yeni bir rekora daha sahne oldu. Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in elektrikli yarış aracı ID R Pikes Peak, sekiz dakikadan az bir sürede saatte 145 km/sa hıza ulaşmayı başardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeki Rocky Dağları’nda bulunan Pikes Peak, 1916 yılından bu yana Pikes Peak Hill Climb yarışlarına ev sahipliği yapıyor.

Volkswagen, geçtiğimiz Mart ayında piyasaya çıkardığı ID R Pikes Peak adındaki elektrikli yarış arabası ile müthiş bir başarıya imza attı. Fransız pilot Romain Dumas’ın kontrolündeki otomobil, 7:57’lik bir sürede saatte 145 kilometre hıza ulaşarak rekor kırdı.

Isn’t that a beautiful bunch of pixels? #PPIHC #KingOfTheMountain #NewRecord – @RomainDumas is THE MAN! And the @Volkswagen I.D. R #PikesPeak just made #history! #ChargedToThePeak pic.twitter.com/YHmYU9w8UD