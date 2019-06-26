Volkswagen, Türkiye'ye Fabrika Açmaya Hazırlanıyor

Almanya menşeli otomotiv firması Volkswagen, ülkemizde fabrika kurmak için çalışmalara başladı. Geleneksel motorlu otomobillerinin üretim yeri için Doğu Avrupa’da bir lokasyon arayışında olan şirket Türkiye'yi seçti.

Volkswagen Türkiye'ye Fabrika Açacak

Almanya'da elektrikli otomobil üretecek olan Volkswagen, içten yanmalı motorlu araçlarının üretim yeriyle alakalı bazı sorunlar yaşamaktaydı. Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre Volkswagen yeni üretim tesisi için Türkiye’yi seçti.

Passat için Skoda'nın Mlode Boleslav fabrikasını düşünen marka buradaki üretim yoğunluğundan dolayı gözünü Doğu Avrupa ülkelerine çevirmişti. Konunun ortaya çıktığı ilk günden itibaren hep gündemde olan Türkiye’nin ekonomik ve siyasi risklerden dolayı tercih edilmesi hakkında şüpheler bulunmaktaydı.

Bu endişelerin Volkswagen Grubu CEO’su Herbert Diess’ın Türkiye'ye gelerek çözüldüğü yönünde açıklamalar yapan Handelsblatt gazetesi, Türkiye’nin Volkswagen'e 3 haneli teşviklerinin olduğunu belirtti.

Volkswagen Grubu’nun doğrudan Türkiye’ye yapacağı bu yatırımın toplamının 1.3 milyar Euro değerinde olacağı konuşulmakta. Şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!

Sizler Volkswagen'in ülkemizde fabrika kuracak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!