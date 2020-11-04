Watch Dogs Legion Kaynak Kodları Sızdırıldı

Watch Dogs Legion kaynak kodları sızdırıldığı ortaya çıktı. “Egregor” isimli hacker grubu, geçtiğimiz günlerde satışa sunulan yeni Watch Dogs oyununun kaynak kodlarını ele geçirdi. Peki, kaynak kodlarının sızdırılması ne anlama geliyor?

Watch Dogs Legion Kaynak Kodları Nasıl Sızdırıldı?

Fidye yazılım çetesi Egregor isminden söz ettirmeye devam ediyor. Hacker grubu, geçtiğimiz günlerde Almanya merkezli video oyunu geliştiricisi Crytek’in bazı belgelerini ele geçirmişti. Belgelerin ele geçirilmesi ile beraber Crytek firmasının Crysis VR, Hunt Mobile, yeni Ryse oyunu ve Robinson: The Journey 2 oyunları üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Crysis Next isimli yapımın ise battle royale türünde oynaması ücretsiz bir oyun olacağı iddia edilmişti. Crytek’in bu yapımları iptal etmiş olma ihtimali de bulunuyor. Egregor isimli fidye yazılım çetesi, bu kez Watch Dogs Legion kaynak kodlarını ele geçirdi. 560 GB dosya boyutuna sahip olan kaynak kodları indirilmeye sunuldu. Bazı korsan dosya paylaşım platformları üzerinden dosyaların indirilebildiği iddia ediliyor.

Bu olayın gerçekleşmesinin ardından oyuncuların kafasında “Watch Dogs Legion kaynak kodları sızıntısı ne anlama geliyor?” şeklinde birtakım sorular oluştu. Hacker grubu tarafından ele geçirilen dosyalar, oyunun çok hızlı bir şekilde korsan sürümünün çıkmasına neden olabilir. Ubisoft tarafından geliştirilen video oyunu çıktığı günden beri kırılamamıştı. Oyunun Denuvo teknolojisine sahip olup olmadığı ise bilinmiyor.

Kaynak kodlarının sızdırılmasının ardından mod geliştiricileri oyun için modlar geliştirebilir ve modları etkinleştirmenin bir yolunu bulabilriler. Bu sebepten ötürü çok yakında Watch Dogs Legion ile ilgili yeni modlar görebiliriz. Ayrıca mod geliştiricileri, oyunu optimize edebilirler. Ubisoft tarafından konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Ubisoft tarafından geliştirilen Watch Dogs Legion, 29 Ekim 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Açık dünya temasına sahip olan video oyununun PS5 sürümü 12 Kasım tarihinde, Xbox Series X ve Xbox Series S sürümleri ise 10 Kasım tarihinde sunulacak. Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümüne sahip olan oyuncular, yeni nesil oyun konsolunun sürümüne ücretsiz olarak yükseltebilecek.