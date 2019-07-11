WhatsApp'a Gönderilen Resmi Düzenleme Özelliği Geliyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yepyeni bir özellikle karşımıza çıktı. Görünüşe göre WhatsApp'ın yeni özelliği çok sevilecek.

WhatsApp'a Gönderilen Medyayı Düzenleme Özelliği Yolda

Sosyal medya devi Facebook'un çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, dünya çapında 1,5 milyar kullanıcıya hizmet veriyor. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Yeni gelecek olan özellik sayesinde WhatsApp'tan gönderdiğiniz bir fotoğrafı kolayca düzenleyebileceksiniz. WhatsApp'ın beta güncellemesinde tespit edilen medya düzenleme özelliği, WhatsApp'ın beta sürümleri için yayınladığı kodları inceleyen WABetaInfo tarafından keşfedildi.

Bu özelliğin yayına alınmasının ardından kullanıcılar, gönderdikleri resimleri "düzenle" butonu sayesinde düzenleyebilecek ve düzenlenen görsel yeniden karşı tarafa gönderilebilecek. Yeni özelliğin hem Android hem de iOS platformuna eş zamanlı olarak gelmesi beklenmekte.

Özelliğin beta programındaki testlerinin bitmesinin ardından tüm kullanıcılara açılacağını tahmin etmekteyiz.

Sizler Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni medya düzenleme özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik hayatı kolaylaştırır mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!