WhatsApp'a Görüntülü Grup Sohbeti Yakında Geliyor

Bir süredir ilk olarak WhatsApp'ın Android sürümüne ekleneceği konuşulan görüntülü grup sohbetleri özelliğine dair bugün yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Mesajlaşma uygulamasının iOS sürümüne gelen yeni güncellemenin dosyaları içerisine gizlenmiş şekilde, görüntülü grup aramalarına dair detaylar bulundu.

Bugün itibarıyla iOS üzerinden WhatsApp kullananlar, uygulamaya yeni bir güncelleme geldiğini gördüler. 2.17.443 olarak adlandırılan yeni güncellemenin kimi performans sorunlarını çözdüğü ve hataları giderdiği söylense de WABetaInfo isimli internet sitesi, güncellemenin dosyalarına erişerek, tam olarak hangi değişikliklerin yapıldığını tespit etmeye çalıştı. Yapılan detaylı araştırmanın ardından, güncellemenin dosyaları içerisinde görüntülü grup aramalarına dair detaylar bulundu. Şimdilik gizlenmiş şekilde güncellemeye konulan yeni özelliğin, aynı grupta bulunan dört kişinin görüntülü sohbet yapabilmesine imkan sunacağı görülürken, bu sayının artıp artmayacağına dair bilgi bulunamadı.

Yine aynı güncelleme dosyasının içerisinde Facebook Messenger'da uzun süredir kullanılan etiketlere benzer yeniliklerin ilk izleri de bulundu. Emojilerin daha hareketli ve ayrıntılı halleri olarak tanımlayabileceğimiz sticker'ların, yine önümüzdeki günlerde sisteme eklenebileceği söylenirken, Android için gelen en yeni WhatsApp beta sürümü olan 2.18.32'de gif simgesinin yanına başka bir işaretin daha eklendiği görüldü. Bu simgenin WhatsApp Stickers Packs Store'a ait olabileceğinin altı çizilirken, görüntülü grup sohbetleri ve sticker özelliğinin öncelikle iOS için çıkacağı, ardından Android kullanıcılarının beğenisine sunulacağı da vurgulandı.