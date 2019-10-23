WhatsApp'a Grup Gizlilik Ayarı Seçeneği Geliyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan WhatsApp'a yepyeni bir özellik geliyor. Kullanıcıların uzun zamandır merakla beklediği özellik çok yakında yayına alınacak.

Sosyal medya devi Facebook'un çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, dünya çapında 1,5 milyar kullanıcıya hizmet veriyor. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Artık WhatsApp'ta her isteyen sizi istediği gruba ekleyemeyecek. Grup gizlilik ayarı seçeneği ile sizi kimlerin gruba ekleyebilmesine karar verebileceksiniz.

WhatsApp'ın beta güncellemesinde tespit edilen yeni grup gizlilik ayarı seçeneği, WhatsApp'ın beta sürümleri için yayınladığı kodları inceleyen WABetaInfo tarafından keşfedildi. Gizlilik ayarı özelliği sayesinde rehberinizdeki bir kişinin sizi herhangi bir gruba eklemesine izin verebilir veya rehberinizde bulunmayan bir kişinin sizi herhangi bir gruba eklemesine izin verebilirsiniz.

Hemen aşağıda bulunan görselden özelliğin nasıl görünceğine bakabilirsiniz.

Bu özellik çok yakında uygulamanın gizlilik ayarları kısmında yerini alacak. Yeni özelliğin ne zaman tüm kullanıcıların kullanımına açılacaüı henüz bilinmiyor. Özelliğin beta programındaki testlerinin bitmesinin ardından tüm WhatsApp kullanıcılarına kademeli olarak açılacağını tahmin etmekteyiz.