WhatsApp'a Katalog Özelliği Geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Yeni gelecek olan özellik görünüşe göre çok sevilecek.

Sosyal medya devi Facebook'un çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

WhatsApp yeni özelliğini yayınladığı blog yazısı ile duyurdu. WhatsApp üzerinden artık mağaza kataloglarına bakabileceksiniz. WhatsApp Business'ı kullanan firmalar ürün kataloglarını uygulamaya ekleyecek. Kullanıcıların kataloglara erişmesi sağlanacak.

WhatsApp Business'da bulunan firmalar stok bilgilerini kullanıcılar ile paylaşabilecek. Katalogdaki her ürün için, işletme fiyat, açıklama ve ürün kodu gibi bilgileri ekleyebilmekte. Katalog özelliği bugünden itibaren Brezilya, Almanya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Birleşik Krallık ve ABD'de hem Android hem de iPhone'da WhatsApp Business uygulamasını kullanan işletmelere sunuldu.

Kataloglarda ürünü satın al seçeneği bulunmamakta. Sadece ürünün özellikleri ve fiyat bilgisi bulunmakta. WhatsApp ilerleyen günler satın al butonu da ekleyebilir. İşletmeler WhatsApp Business'ın ayarlar bölümünden katalog seçeneğine gelerek katalog oluşturabilmekte. Özelliğin çok yakın bir zamanda bütün dünyanın kullanımına sunulacağı açıklandı.