Whatsapp Artık CarPlay'de

Dünya'nın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, CarPlay desteğini içeren güncellemesini iOS için yayınladı. Whatsapp'ın bu güncellemesiyle birlikte Apple'ın kendi mesajlaşma servisi olan iMessage dışında başka bir mesajlaşma uygulamasına ilk kez CarPlay desteği için izin verilmiş oldu.

iPhone arayüzüne benzer bir arayüzle CarPlay desteğini sunan Wahtsapp, CarPlay ekranında okunmayan mesaj sayısını da gösterebiliyor. CarPlay'de bulunan iMessage özelliklerine benzer olarak Siri desteği de bulunan Whatsapp'ta, gelen mesajlar Siri üzerinden okunabiliyor ve Siri'nin dikte özelliği kullanılarak söylenilen şey mesaja aktarılabiliyor.

Apple'ın CarPlay özelliği 2016 yılında ve sonrasında üretilen çoğu marka/model araba için bir seçenek olarak müşterilere sunuluyor.

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