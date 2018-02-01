WhatsApp Aylık 1,5 Milyar Kullanıcıya Ulaştı

Bu sabah 2017'nin son çeyreğinin istatistiklerini paylaşan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın aylık 1.5 milyar kullanıcıya ulaştığını bildirdi. Günde ortalama 60 milyar mesaj gönderilen WhatsApp'ta, beş aylık süreçte kullanıcı sayısının 200 milyon kadar artmış olduğu gözlerden kaçmıyor.

2014 yılında 19 milyar dolar ödeyerek WhatsApp'ı satın alan Facebook, şu anda uygulama üzerinden iyi bir kazanç sağlamayı başarmış gibi gözüküyor. WhatsApp satın alındığı dönemde aylık 450 milyon, günlük ise 315 milyon kullanıcıya sahipti. Şu anki rakamlar ise bunların neredeyse 3-4 katı seviyesinde. Yani Facebook'un, WhatsApp'a olan çalışmalarının meyve vermeye başladığını ifade edebiliriz.

Ayrıca Zuckerberg, Snapchat'ten kopyalanan Hikayeler özelliğinin de büyük bir kullanıcı kitlesinin olduğuna vurgu yapıyor. Bu anlamda Instagram ve WhatsApp'ın en çok kullanılan platformlar olduğunu belirten CEO, Facebook şirketinin Hikayeler'de 300 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı. Snapchat tarafında ise bu rakam 178 milyon civarında. Ancak Hikayeler'in bu kadar popüler olmasında Instagram'in büyük payı olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor.

Bunlara ek olarak WhatsApp'ın Çin pazarında aktif olmadığını belirtmek gerekiyor. Çin üzerinde kullanılması yasak olan uygulamanın yine de bu kadar yüksek kullanıma ulaşması büyük bir başarı.

Ayrıca Facebook'un WhatsApp için yepyeni bir projesi var. WhatsApp For Work adındaki proje sayesinde Facebook, gelirlerini arttırmayı planlıyor. Bu projeyle beraber işletme sahiplerinden müşteri hizmetleri veya yayın araçları için ücret almayı hedefliyor.