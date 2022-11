WhatsApp'ın Beklenen Özelliği Geldi: Ekran Görüntüsü Alınmıyor!

WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde oldukça ses getiren özelliği artık tüm kullanıcılar için açık. Ekran görüntüsü almaya yönelik çalışan WhatsApp, bugün itibariyle özelliğini hayata geçirdi.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg kullanıcıları güvende tutmak amacıyla bu çalışmaları yaptıklarını dile getirmişti. Hassas verileri ve kötü niyetli kişilerden kullanıcıları korumak amacıyla özellik üzerine bir süredir çalışılıyordu.

Uygulamada artık ''Bir kez görüntüle'' olarak atılan medyaları (fotoğraf ve video), ekran görüntüsü ve ekran kaydı alınamayacak. Her iki işlemden birisi yapılmak istendiği zaman ''Ekran Görüntüsü Engellendi!'' uyarısı veriliyor. Uyarı altında ise ''Daha fazla gizlilik için bu ekran görüntüsü engellendi.'' yazısı çıkıyor.

Ekran görüntüsü almaya çalışan medyanın aksine galeriye girildiği zaman bu uyarının fotoğrafı kaydedilmiş olduğu görülüyor. Güvenlik politikası nedeniyle ekran görüntüsü alımını engelleyen WhatsApp, bu durumu ikinci bir cihaz kullanarak yapabilmenin de önüne geçiyor.

Üçüncü parti program kullanan kişilerin de ekran görüntüsü ve video kaydı alması kısmen engellendi. Farklı uygulamalar ile yapılmaya çalışılacak bu işlemde de siyah ekran yansıtılıyor ve bir şey görünmüyor. Tabii bu sistemin sadece ''Bir kez görüntüle'' medyalarında olduğunun ve sohbet akışında geçerli olmadığını belirtmekte fayda var.

Özellik şu anda Android, iOS ve WhatsApp Web'te şu an kullanılabiliyor.

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.22.3: what's new?



WhatsApp is releasing screenshot and screen recording blocking for view once images and videos to some beta testers!https://t.co/KJC3jRTlXf pic.twitter.com/9uxPzfTdc6