Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. WhatsApp, yeni özellikler ile kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. WABetaInfo'daki bilgiye göre WhatsApp çıkartma arama özelliği üzerinde çalışıyor. WhatsApp'a gelecek özellik ile ilgili detaylar haberimizde.

WhatsApp Çıkartma Arama Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'da kullanıcılar artık çıkartmalar sayesinde hiçbir kelime kullanmadan kendisini kolaylıkla ifade edebiliyor. Öyle ki, çıkartmaların popülaritesinin farkında olan WhatsApp, uzun zaman önce anlık mesajlaşma uygulamasına sürekli olarak yenilik getiriyor. Buna örnek olarak geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan WhatsApp hareketli çıkartmalar özelliği verilebilir.

WhatsApp Messenger'a getirilen çıkartmalar özelliği her ne kadar kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde kullanılsa da çıkartma bulmak oldukça uzun vakit alabiliyor ve bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiliyor. Örneğin ruh halinize uygun bir çıkartma bulmak için çok sayıda çıkartma arasında gezinmeniz gerekebiliyor.

WABetaInfo'nun paylaştığı bilgiye göre WhatsApp, çıkartma arama isimli bir özellik üzerinde çalışıyor. WhatsApp'a yeni güncelleme ile birlikte gelecek olan bu özellik sayesinde kullanıcılar, aradığı çıkartmayı hızlı ve pratik bir şekilde bulabilecek. WABetaInfo'nun bu özelliği 2.20.198.5 sürüm numarasına sahip beta güncellemesinde keşfettiğini belirtelim.

WABetaInfo tarafından paylaşılan görsele baktığımızda çıkartma özelliğinin emoji arama özelliğine oldukça benzediğini görüyoruz. Geliştirilme aşamasında olan bu özellik ile birlikte çıkartmalar tıpkı emojilerde olduğu gibi kategorize edilecek. Söz konusu özelliğin çok yakında kullanıma sunulması bekleniyor.