WhatsApp Hesabınızı Birden Fazla Cihazda Kullanın

WhatsApp bir süredir birden fazla cihaz desteği üzerinde çalışıyor ancak henüz kullanıcılara sunmadı. WhatsApp yeni güncellemesi tek bir hesap için çoklu cihaz desteği kullanmanıza olanak sağlayacak.

WABetaInfo tarafından hazırlanan bir rapora göre Android için yeni güncelleme (WhatsApp v2.20.196.8) gelişmiş arama ve hesabınızı çoklu cihaz desteğine kavuşturacak iki özelliğe sahip. WhatsApp r aporunda en son beta güncellemesinin kullanıcı arayüzünün (UI) nasıl görüneceğini anlatıyor.

WhatsApp İçin Çoklu Cihaz Özelliği

Android için WhatsApp v2.20.196.8 beta sürümünde şirketin çoklu cihaz özelliği üzerinde çalıştığı ve bu özellik için kullanıcı arayüzü oluşturduğu öğrenildi. WhatsApp çoklu cihaz desteğine 'Bağlı Cihazlar' diyor ve yeni özelliğe ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktadan erişilebiliyor.

Bağlı Cihazlar özelliği sayesinde WhatsApp'ın dört cihaz için aynı anda senkronize olmasına izin verebileceği belirtildi. Yine bu güncelleme sonrasında kesintisiz erişilebilirlik sağlaması için aygıtlar arasında veri senkronize edilebilmesi de gündemde.

WhatsApp'ta aylardır çoklu cihaz desteği olduğunu duyuyoruz a ncak en son güncelleme, özelliğin neredeyse hazır olduğunu gösteriyor. WhatsApp karanlık modun yayılmasında çok uzun sürdüğünü düşünürsek çoklu cihaz özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağını söylemek mümkün değil.