WhatsApp Çöktü Mü? Fotoğraflar Neden Gitmiyor? İşte Detaylar

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp çöktü mü? Vatandaşlar WhatsApp üzerinden fotoğraf veya video gönderemiyor. Sorun hakkındaki tüm gelişmeleri sizler için bir araya getirdik.

WhatsApp'ta Fotoğraf / Video Neden Gönderilemiyor?

Sosyal medya devi Facebook'un çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, dünya çapında 1,5 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, kesinti haberleri ile gündemde.

WhatsApp üzerinden fotoğraf veya video gönderilmekte sorunlar yaşanıyor. WhatsApp üzerinden şu an sadece yazılı mesaj gönderilebiliyor. Sorunun WhatsApp sunucuların yaşanan kesintiden dolayı yaşandığını tahmin etmekteyiz. Şirket kesinti hakkında henüz resmi açıklamada bulunmadı.

Sunucu durumlarını anlık olarak paylaşan downdetector'da WhatsApp'ın çöktüğü görülmekte. Kullanıcılar Twitter üzerinden sürekli WhatsApp'ın çöktüğünü ve fotoğraf / video gönderemediklerini paylaşmakta.

WhatsApp tarafından resmi açıklama gelir ise haberimizi güncelleyeceğiz. Takipte kalın!