WhatsApp Desteği Kesilen Cihazlara Yenileri Ekleniyor! İşte Desteği Kesilen Cihazlar

Dünya genelinde milyonlarca kullancısı bulunan WhatsApp, bazı cihazların desteğini kesmeye hazırlanıyor.

WhatsApp Desteği Kesilen Cihazlar:

Gelen bilgilere göre, WhatsApp 1 Şubat 2020'den itibaren hem Android hem de iOS tarafnda bazı cihazlara destek vermeyi kesecek. WhatsApp, iOS 8 ve Android 2.3.7’den eski işletim sistemi kullanan cihazlarda destek vermeyeceği açıkladı. iOS 8 / Android 2.3.7 ve altında sürüme sahip iseniz cihazınız WhatsApp'ı desteklemeyecek.

Cihazınızın hangi sürümde olduğunu kontrol etmek için Ayarlar sekmesinden Telefon Hakkında kısmına gelmeniz yeterli. Bu alandan cihazınızın hangi Android / iOS sürümü kullandığını görebilirsiniz. WhatsApp geçtiğimiz günlerde tüm Windows Phone cihazlarından desteği kesmişti. Sosyal medya devi Facebook'un çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, dünya çapında 1,5 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

WhatsApp geçtiğimiz günlerde karanlık mod desteğini cihazlarına sunmuştu ve kullanıcılardan tam not almayı başarmıştı. Karanlık mod hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan WhatsApp'ı cihazınıza indirebilirsiniz.