WhatsApp, Google Drive'a Yedeklenmeyen Sohbet Geçmişlerini Silecek

Dünyanın açık ara en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, tüm kullanıcıları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Facebook şemsiyesi altında faaliyet gösteren şirket, Google Drive’a yedeklenmeyen sohbet geçmişlerinin silineceğini duyurdu.

WhatsApp, birkaç yıl önce Android kullanıcılara sohbet geçmişlerini cihazlarına veya Google Drive’a yedekleme seçeneği sunmuştu, ancak buluta yedekleme seçeneği bir opsiyon olmaktan çıkmış gibi görünüyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Google Drive’a yedeklenmemiş olan sohbet geçmişlerinin silineceği belirtildi. Öte yandan bu işlemin ne zaman gerçekleşeceğini henüz bilmiyoruz, ancak kaybetmek istemediğiniz sohbetlerini hala Google Drive’a yedeklemediyseniz, elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

WhatsApp’ın aldığı karardan yalnızca Android kullanıcıları etkilenecek, çünkü iOS kullanıcılarının sohbet geçmişi Apple’ın bulut servisi iCloud’a yedekleniyor.

Verilerinizi bulut depolama alanında tutmanız size birçok yönden avantaj sağlayabilir. Örneğin; yeni bir telefon aldığınızda sohbet geçmişlerinizi kolayca geri yükleyebilir ve aynı zamanda cihazlarınızda senkronizasyon yapabilirsiniz.

Şirket daha önce yaptığı açıklamada, 12 Kasım’dan itibaren WhatsApp yedeklemelerinin artık Google Drive hesabında yer kaplamayacağını ve depolama kotasına dahil edilmeyeceğini duyurmuştu. Buna ek olarak, bir yıldan uzun bir süredir güncellenmeyen WhatsApp yedeklemelerinin otomatik olarak Google Drive depolama alanından kaldırılacağını da söylemeden geçmeyelim.