WhatsApp Güncelleme ile Dört Yeni Özelliğe Kavuşacak!

Dünya genelinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni güncelleme ile birbirinden önemli dört yeni özelliği kullanıcılara sunacak.

Yeni Güncelleme ile Yeni Özellikler

Anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yaşanan sert rekabet, yapımcıları yeni ve benzersiz özellikler sunması yönünde tetikliyor. Bu noktada liderliği elinde tutan WhatsApp da liderliğini korumak için elinden geleni yapıyor.

Android ve iOS kullanıcıları için yeni güncelleme yayınlayacak olan WhatsApp, önemli dört özelliği kullanıcılara sunacak. İşte bu özellikler:

Karanlık Mod : WhatsApp yeni güncelleme ile birlikte karanlık mod desteğine kavuşacak. Son zamanlarda pek çok uygulamada gözükmeye başlayan karanlık mod desteği, bu şekilde WhatsApp içerisinde de yerini almış olacak. Karanlık modun yalnızca Android 10 ve iOS 13 kullanıcılarına sunulacağını belirtmemiz gerekiyor.

: WhatsApp yeni güncelleme ile birlikte karanlık mod desteğine kavuşacak. Son zamanlarda pek çok uygulamada gözükmeye başlayan karanlık mod desteği, bu şekilde WhatsApp içerisinde de yerini almış olacak. Karanlık modun yalnızca ve kullanıcılarına sunulacağını belirtmemiz gerekiyor. Kendini İmha Eden Mesajlar : Bu özellik ile birlikte kullanıcılar zaman ayarlı mesajlar gönderebilecek. Zaman ayarına bağlı olarak gönderilen mesajlar, süresi dolduğu zaman her iki taraftan da kendini yok edecek.

: Bu özellik ile birlikte kullanıcılar zaman ayarlı mesajlar gönderebilecek. Zaman ayarına bağlı olarak gönderilen mesajlar, süresi dolduğu zaman her iki taraftan da kendini yok edecek. Splash Screen : Yeni güncelleme ile WhatsApp, ilk kurulum sırasında bir başlangıç ekranına kavuşmuş olacak. Bu özellikle birlikte uygulama ilk başlatıldığı zaman ekranda WhatsApp logosu gözükecek.

: Yeni güncelleme ile WhatsApp, ilk kurulum sırasında bir başlangıç ekranına kavuşmuş olacak. Bu özellikle birlikte uygulama ilk başlatıldığı zaman ekranda WhatsApp logosu gözükecek. Gelişmiş Sessize Alma: Bu yenilik ise sessize aldığınız kişilerin durum güncellemelerinin de sessize alınmasını sağlıyor.

Yeni özelliklerin Android ve iOS için ne zaman yayınlanacağı şu an için bilinmiyor. Bu özelliklerin hepsinin aynı güncelleme ile gelmeme ihtimalinin bulunduğunu veya geliş sürelerinin platforma bağlı değişiklik gösterebileceğini belirtelim.