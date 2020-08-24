WhatsApp Kamera Kısayolu Geliyor! İşte Detaylar

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a geçtiğimiz aylarda Messenger Rooms özelliği gelmişti. Messenger Rooms özelliği ile birlikte daha fazla kişi ile görüntülü sohbet edebilme imkanı sunuldu. Bu özelliğin eklenmesi neticesinde kamera kısayolu kaldırılmıştı. WABetaInfo'daki bilgiye göre WhatsApp kamera kısayolu yeniden gelecek. Peki, WhatsApp'a kamera ikonu ne zaman eklenecek?

Whatsapp Kamera Kısayolu Ne Zaman Gelecek?

Anlık mesajlaşma uygulamasına geçtiğimiz aylarda Messenger Rooms özelliği eklenmişti. Bu özelliğin eklenmesinin ardından kısayol menüsünde kamera ikonu kaldırılmıştı. Kamera ikonunun kaldırılması kullanıcıların tepki göstermesine neden olmuştu. Tepkilerin odağı haline gelen Whatsapp, bu kararından vazgeçmek zorunda kaldı.

WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre 2.20.198.9 sürüm numarasına sahip beta güncellemesinde kamera ikonu yeniden eklenecek. Yeni güncelleme ile birlikte gerçekleşen yenilik yalnızca kamera ikonu ile sınırlı değil. Paylaşılan bilgilere göre kısayol menüsünde yer alan ikonların da görünümü değiştirildi. Yeni ikonların düz renge sahip olduklarını görüyoruz.

Söz konusu değişikliğin yer aldığı güncelleme henüz beta aşamasındadır. Bu sebepten ötürü yapılan değişiklik bütün kullanıcılarda kullanıma sunulmadı. Whatsapp Beta sürücecine katılan kullanıcılar Google Play Store üzerinden uygulamayı en son sürüme yüklemeleri gerekiyor. Söz konusu yenilik çok yakında bütün kullanıcıların kullanımına sunulacaktır.

WhatsApp kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımak için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta WhatsApp'ın çıkartma arama özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Çıkartma arama özelliği sayesinde kullanıcılar istediği çıkartmayı hızlı ve pratik bir şekilde bulabilecek.

Dünya genelinde oldukça popüler olan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'a kamera ikonunun tekrar eklenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp'ın kamera ikonunun tekrar eklenmesi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.