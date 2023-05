WhatsApp'tan Mikrofon Hatası: Kullanıcı Gizliliği Risk Altında mı?

WhatsApp, geçmişte çeşitli güvenlik endişeleriyle gündeme gelmiş olsa da uygulamanın iki milyardan fazla aktif kullanıcısı var ve dünya çapında yaygın olarak kullanılıyor. Bugün ise uygulamaya dair kullanıcıların güvenliğini tehdit eden yeni bir gelişme yaşandı.

Son zamanlarda birkaç kullanıcı uygulamada, uygulama kapatıldıktan sonra bile mikrofona erişmesine izin veren bir hata olduğunu bildirdi. Sorun, Pixel 7 Pro'sunda bu durumu fark eden bir Twitter kullanıcısı tarafından gündeme geldi. Hata, farklı Samsung ve Pixel modellerinin yanı sıra Android uygulamasının birkaç farklı sürümü de dâhil olmak üzere çeşitli Android cihazlarını etkiliyor gibi görünüyor.

Bu hata, gizlilikleri ve güvenlikleri konusunda endişe duyan kullanıcılar için endişe verici. Bu raporların birçoğunda, uygulamadan gelen mikrofon etkinliği Android'in Gizlilik Panosunda ve Android durum çubuğundaki görünür yeşil nokta bildirimi aracılığıyla tespit edildi.

Over the last 24 hours we’ve been in touch with a Twitter engineer who posted an issue with his Pixel phone and WhatsApp.



We believe this is a bug on Android that mis-attributes information in their Privacy Dashboard and have asked Google to investigate and remediate. https://t.co/MnBi3qE6Gp