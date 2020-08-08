WhatsApp Süresi Dolan Mesaj Özelliği İle Karşımıza Çıkacak

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. WABetaInfo'ya göre, WhatsApp süresi dolan mesaj özelliği geliyor. Süresi dolan mesaj özelliği ne anlama geliyor?

WhatsApp Süresi Dolan Mesaj Özelliği Nedir?

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Signal ve Telegram gibi platformlar ile rekabet edebilmek için yeni özellikleri test etmeye ve kullanıma sunmaya devam ediyor. Uçtan uca şifreleme (E2EE) desteği sayesinde güvenli sohbet ortamı sunan WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından ortaya atılan iddiaya göre popüler anlık mesajlaşma platformuna süresi dolan mesaj özelliği gelecek. WhatsApp, bu özellik ile gizlilğe ve güvenliğe odaklanıyor. WhatsApp platformuna gelecek yeni özellik sayesinde süresi dolan mesajlar otomatik olarak silinecek.

WhatsApp'a gelecek olan yeni özelliğin süresi yalnızca bir hafta seçeneği ile sınırlı olduğu belirtiliyor. Süresi dolan mesaj özelliğini kullanan kullanıcıların mesajları bir haftalık sürenin ardından otomatik olarak silinecek. WhatsApp gruplarında süresi dolan mesaj özelliğini sadece yöneticiler kullanabileceği iddia edildi.

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ın rakipleri olan Signal ve Telegram'da kullanıcılara birkaç saniye ile bir hafta arasında seçenek sunuluyor. Kullanıcıların belirlediği süre sonunda söz konusu mesaj otomatik olarak siliniyor. WhatsApp'a süresi dolan mesaj özelliğinin ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

Süresi dolan mesaj özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'a gelecek olan yeni özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belitebilirsiniz.