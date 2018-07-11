WhatsApp'ta Bu Ülkenin İsmini Sakın Yazmayın!

Yakın zaman önce görülmeye başlanan ve iOS üzerinden gönderilen WhatsApp mesajlarının telefonları kitleme olayı tekrar yaşandı. Bu sefer olayın başrolünde Tayvan ve Tayvan bayrağı yer aldı.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, iOS 11 güncellemesinin ardından birçok problemi beraberinde getirir olmuştu. Özellikle Latin alfabesinden farklı karakterler kullanan dillerde sorun yaşamaya başlayan WhatsApp ve iOS ikilisi, 5 ay kadar önce Teluguca yazılan bazı mesajlardan sonra iPhone’ları çökertmeye başlamıştı. Bugün benzer bir hatanın Çince yazılan mesajlarda da olduğu gün yüzüne çıktı.

iOS 11.3 ve daha önceki sürümlerde görülen hatanın, Çince karakterlerle “Tayvan” ya da “Tayvan bayrak emojisi” yazılmasıyla ortaya çıktığı belirtildi. Yani kullanıcıların WhatsApp üzerinden Tayvan içeren bir mesajı karşı tarafa göndermeleri durumunda, karşı tarafından iPhone’larının çökebileceği keşfedildi.

Telugu dilinde yaşanan problemden sonra harekete geçen Apple, yayınladığı 11.4.1 güncellemesiyle birlikte yazı tabanlı çökme hatalarının birçoğunu temizlediğini söylemişti. Keza yaşanan Tayvan hatasının da 11.3 güncellemesinde yaşadığı hatırlatılırken, kullanıcıların telefonlarını güncellemeleri durumunda böyle bir problem görülmeyeceği dile getirildi. Telugu dilinde yaşanan çökme olayının nasıl yaşandığınıysa yukarıda yer alan videomuzdan izleyebilirsiniz.