WhatsApp'ta Görüntülü Grup Konuşması Dönemi Başladı

En popüler mesajlaşma araçlarından olan WhatsApp'a görüntülü olarak grup konuşması yapma özelliği geliyor. Bu özellik kapsamında arkadaşlarınızla kurduğunuz gruplarda görüntülü olarak konuşabilecek ve aynı zamanda ikili konuşmalara üçüncü kişiyi ekleyebileceksiniz.

Facebook tarafından satın alındıktan sonra özellikle konuşma üzerinde büyük yenilikler edinen WhatsApp'ta artık grup sohbetleri gerçekleştirilebilecek. Maksimum dört kullanıcının katılabileceği görüntülü konuşmalarda, ekran dörde bölünecek ve böylelikle herkes birbirini görmüş olacak.

Görüntülü grup sohbeti özelliğini deneyen ilk kullancıların genel anlamda yeni özelliği beğendiği ifade ediliyor. Konuşmadan herhangi biri çıkarsa onun ekranı kapanıyor ve ekran üç kişiye dağıtılıyor. Ayrıca kötü bağlantılar kapsamında diğer kullanıcıların etkilenmemesi için, uyarı yapılıyor.

Şu anda iOS, Android ve Windows Phone için yayınlanmış olan bu yeniliği kullanmak için uygulamayı güncellemeniz yeterli olacaktır. WhatsApp'ınızı güncellemek için aşağıdaki bağlantıdan yardım alabilirsiniz.

Eğer yeni özelliği test ederseniz, görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!