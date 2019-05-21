WhatsApp’ta Kripto Para İşlemleri Başlıyor!

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Blockchain Sistemleri ile kripto paralar da giderek yaygınlaşıyor. Hatta çok yakında, pek çok alışverişimizde Bitcoin gibi kripto paraları kullanmaya başlayabiliriz.

Başta Facebook olmak üzere birçok şirket Blockchain ve kripto para konusuna odaklanmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Facebook’un, Bitcoin gibi kripto para birimlerini destekleyen teknolojiye, Blockchain’e ve ödemelere odaklanmak üzere İsviçre’de bir şirket kurduğuna dair haberler ortaya çıkmıştı.

Çıkan son haberlerle birlikte, WhatsApp uygulamasının da sahibi olan Facebook’un bu alanda çalışmalar yaptığı artık bilinen bir gerçek. Sosyal medya devinin kendi kripto parasını da yakın zamanda piyasaya süreceği ve bu sanal paranın Facebook-WhatsApp-Instagram uygulamaları arasında kullanılabileceği yönünde çok sayıda iddia var.

Görünüşe göre WhatsApp bu konuda öncü olacak çünkü WhatsApp’ta kripto para işlemleri konusunda ilk somut adım atıldı bile. Kripto para piyasalarında faaliyet gösteren Zulu Republic adında bir blok zinciri platformu, WhatsApp üzerinden Bitcoin, Ethereum ve Litecoin işlemleri için bir kanal açtığını duyurdu.

Zulu Republic’in bu hamlesiyle, WhatsApp üzerinden Bitcoin gibi kripto para gönderme ve alma işlemlerini yapmak artık mümkün olacak.