WhatsApp'taki Güvenlik Açıkları, Aslında Birer Arka Kapı mı?

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un iPhone'unun hacklenmesi ile alakalı yaptığı açıklamalarda, Facebook’un suçu iOS’a atmasına karşılık suçun WhatsApp’ta olduğunu söyledi. Açıklamalarına dayanak olarak ise Durov, aynı sorunların Android ve Windows telefonları etkilemesini gösterdi.

Durov’un açıklamalarına göre iOS cihazlarda güvenlikle alakalı sorunlar mevcut olsa da WhatsApp’ın kurulu olduğu bütün cihazların, uygulamada bulunan güvenlik açığından dolayı hacklenme olasılığı bulunuyor. Durov, iOS işletim sistemine sahip olan iPhone'larda WhatsApp yerine Telegram'ın tercih edilmesi durumunda bu gibi durumlarla karşılaşılmayacağını ekledi.

Durov, uçtan uça şifreleme üzerinde de durarak bu şifreleme yöntemi ile WhatsApp’ın hacklenemeyeceği iddia edilse de uçtan uca şifreleme yönteminin yüzde 100 gizlilik sağlayamayacağını söyledi. Durov’a göre WhatsApp'ın aksine Telegram’da konuşmaların kullanıcının belirleyeceği zamanda silinmesi ve hiçbir yerde depolanmaması, uygulamanın güvenilir olmasını sağlıyor.

Uygulamalarda yer alan arka kapıların (backdoor) da büyük bir problem olduğunu ifade eden Durov, Telegram’da bu arka kapılar bulunmadığı için uygulamanın bazı ülkelerde yasaklı olduğunu söylüyor. Arka kapıların genelde kazara bırakılmış güvenlik açıkları olarak gösterildiğini söyelyen Durov, sadece geçen yıl bile WhatsApp’ta 12 güvenlik açığı bulunduğunu ekledi.