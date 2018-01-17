WhatsApp'tan Spam Mesajlara Çözüm Geliyor

Dünyanın en büyük mesajlaşma ağı WhatsApp'tan, reklam ve sahte haber içerikli mesajları engelleyecek bir özellik geliyor. Spam mesajları otomatik olarak engelleyecek WhatsApp, böylelikle birden fazla kişiye gönderilmiş mesajları engellemiş olacak.

Şu anda test aşamasında olan bu özellik, pek çok kişinin güvenliğini önemli ölçüde arttıracak. Dolandırıcıların ve reklam içerikli mesaj atanların kullandığı spam mesaj yöntemi, WhatsApp yönetiminin de gözünden kaçmadı. Aynı mesajı 25‘den daha fazla kişiye iletilen kullanıcıların gönderdikleri mesaj spam olarak algılanacak ve incelenmesi için ayrılacak.

Özellikle dolandırıcılarla ve yalan haber gönderen kişilerle mücadele edecek olan spam mesaj engelleme özelliği hakkında WhatsApp'tan bir açıklama gelmedi. Ayrıca WhatsApp'ın çatı şirketi Facebook, geçtiğimiz yıllarda yalan haberlerle mücadele eden şirketlerin başında geliyordu. Dolayısıyla WhatsApp'ın bu özelliği, yalan haberle mücadelenin önemli bir ayağını oluşturuyor.

Ayrıca bu konuda mesajı alan kişinin de dikkatli olmasını isteyen WhatsApp, yalan veya reklam odaklı mesajlara karşı her zaman tam güvence sunmak istiyor. Bakalım WhatsApp'ın yeni güvenlik önlemi ne kadar işe yarayacak? Zamanla göreceğiz.