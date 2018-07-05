WhatsApp'tan Yayılan Sahte Haberleri Durdurana Büyük Ödül

WhatsApp üzerinden yayınlanan sahte haberleri engellemek adına harekete geçen Facebook, kurduğu yeni fonla birlikte haberlerin yayılmasını engelleyen ya da engelleme yolları bulan kişilere ödül vereceğini duyurdu.

Ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın sahibi olan Facebook, özellikle Donald Trump’ın seçildiği başkanlık seçimleri sırasında ortaya çıkan sahte haberler akımını engellemek adına seçimlerin ardından büyük bir çaba sarf etmeye başlamıştı. Facebook üzerinden yayınlanan sahte haberleri engellemek için çeşitli yazılımlar ve yapay zeka sistemleri geliştiren şirket, benzer çabaları Instagram ve WhatsApp üzerine de taşımıştı.

Facebook yaptığı açıklamayla WhatsApp'taki yanlış bilgilendirmelere sebep olan sorunlarla ilgili araştırma yapanlara toplamı 50 bin dolar olmak üzere, kurduğu yeni fon üzerinden ödüllendireceğini duyurdu. WhatsApp Araştırma Ödülleri adıyla duyurulan fonun çok aşamalı şekilde işleyeceği ve ilk aşamada herhangi bir sosyal bilim ya da ilgili disiplin kullanarak bu problem alanında teknolojinin günümüz toplumundaki etkisine ışık tutanların ödüllendirileceği belirtildi.

Fonun kurulmasından sonra yapılacak araştırmaların başındaysa problemli içeriklerin bilgi işleme sürecinin geldiği dile getirildi. Seçimlerle ilgili bilgiler, ağ etkileri ve paylaşımların viral karakteristikleri, dijital okuryazarlık ve yanlış bilgiler, şifreli sistemlerde problematik davranışların tespiti de diğer konular olarak öne çıktığı ifade edildi.